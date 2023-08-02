Общество 02.08.2023 10:33
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02.08.2023 10:33
В начале сентября в центре Волгограда откроется обновленный Сурский сквер, который преобразиться до неузнаваемости, передает V102.RU.
- То, что здесь было раньше, сквером назвать сложно — ноги можно было сломать. Проведена огромная работа. Здесь делают общественное пространство, которое будет отличаться от парков, уже имеющихся в городе, - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который сегодня, 2 августа, побывал на этом объекте благоустройства.
Глава региона оказался доволен ходом работ и выразил уверенность в том, что новый сквер понравиться жителям.
- Я уверен, это будет место притяжения. Мы рассчитываем, что все будет выполнено в определенные нами сроки. Все, что наметили, должны сдать в начале сентября, - сказал губернатор.
Сурский сквер за свою почти 70-летнюю историю пришел в запустение. Раньше на его территории располагались объекты общепита, аптека и детская площадка. Проект благоустройства сквера, который разрабатывался молодыми архитекторами, стал победителем конкурса благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».
В сквере появится памятник всем строителям города-героя. Композицию создал известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. Она изображает архитектора, начальника стройки и рабочего-строителя, которые обсуждают генплан Волгограда. В Сурском сквере вдоль пешеходных дорожек будут размещены бронзовые миниатюры значимых объектов всех эпох города, в том числе копии пожарной каланчи, Центрального универмага, храма Александра Невского, Вечного огня на Мамаевом кургане. В сквере предусмотрены прогулочные зоны, специальные проезды для велосипедистов, детская площадка со стилизованными под строительную технику малыми формами. Еще одна достопримечательность обновленного общественного пространства - небольшой фонтан с гейзером.
На территории сквера посадили саженцы клена, липы, ели, черемухи, тополя, дуба, катальпы, рябины и декоративных кустарников, разбили газоны. Освещаться парк будет в трех уровнях: предусмотрены парковые торшеры, ландшафтная подсветка и встроенные в брусчатку светильники. В настоящее время объект готов на 70%, работы идут с опережением графика.
Фото: администрации Волгоградской области
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