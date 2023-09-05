Расследования

В Волжском отважные покупатели отбили магазин от грабителя: видео

Расследования 05.09.2023 12:28
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05.09.2023 12:28


ГУ МВД России по Волгоградской области сегодня, 5 сентября, опубликовало видео, на котором запечатлена попытка мужчины ограбить магазин в городе Волжском. По информации полицейских, злоумышленника удалось по горячим следам задержать сотрудникам уголовного розыска. Как сообщает ИА «Высота 102», с места преступления грабителя прогнали обычные покупатели. 

Так, судя по записи с камер, установленных в торговом зале, мужчина вошел в магазин и, применив силу к продавцу, направился к кассе. Женщина при этом громко кричала и оказывала сопротивление. В какой-то момент ей на помощь поспешили покупатели: двое мужчин попытались остановить преступника кулаками, а тот, в свою очередь, изо всех оказывал сопротивление. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что после драки несостоявшийся грабитель скрылся, но был задержан после обращения в полицию сотрудницы магазина. 

– Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 161 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, – сообщают в пресс-службе волгоградского главка МВД. 

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