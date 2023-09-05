



К 2 годам колонии общего режима приговорен 35-летний посетитель отеля в Волгоградской области за применение насилия в отношении полицейского, сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. После оглашения вердикта в Городищенском районном суде мужчину взяли под стражу.

Фигурант уголовного дела, который ранее уже был судим, обвинялся в совершении преступления, предусмотренного, ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что 1 июня этого года пьяный мужчина устроил дебош в холле отеля, расположенного в рабочем поселке Городище. Он ругался матом и вел себя агрессивно, поэтому сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывший на вызов полицейский попытался поговорить с неадекватным постояльцем, но в ответ получил два удара кулаком в лицо.

В результате сотруднику правоохранительных органов, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, а также кровоподтёков лица, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. Коллеги полицейского задержали дебошира. Вину он признал и раскаялся в том, что совершил.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



