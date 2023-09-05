Расследования

Дебошир из волгоградского отеля осужден за удары кулаком в лицо полицейскому

Расследования 05.09.2023 12:26
0
05.09.2023 12:26


К 2 годам колонии общего режима приговорен 35-летний посетитель отеля в Волгоградской области за применение насилия в отношении полицейского, сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. После оглашения вердикта в Городищенском районном суде мужчину взяли под стражу.
Фигурант уголовного дела, который ранее уже был судим, обвинялся в совершении преступления, предусмотренного, ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 
Установлено, что 1 июня этого года пьяный мужчина устроил дебош в холле отеля, расположенного в рабочем поселке Городище. Он ругался матом и вел себя агрессивно, поэтому сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывший на вызов полицейский попытался поговорить с неадекватным постояльцем, но в ответ получил два удара кулаком в лицо.
В результате сотруднику правоохранительных органов, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, а также кровоподтёков лица, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. Коллеги полицейского задержали дебошира. Вину он признал и раскаялся в том, что совершил.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.09.2023 12:28
Расследования 05.09.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2023 14:05
Расследования 04.09.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2023 13:02
Расследования 04.09.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2023 09:38
Расследования 04.09.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2023 13:57
Расследования 03.09.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2023 08:03
Расследования 03.09.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2023 11:01
Расследования 02.09.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2023 10:42
Расследования 02.09.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2023 08:29
Расследования 02.09.2023 08:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2023 00:10
Расследования 02.09.2023 00:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.09.2023 22:16
Расследования 01.09.2023 22:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.09.2023 15:42
Расследования 01.09.2023 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 20:21
Расследования 31.08.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 16:18
Расследования 31.08.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 14:35
Расследования 31.08.2023 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:44
СК присоединился к поискам пропавшего в Волгограде Дмитрия АкчуринаСмотреть фотографии
12:42
Сады Придонья поддержали главную скачку страны среди чистокровных лошадейСмотреть фотографии
12:28
В Волжском отважные покупатели отбили магазин от грабителя: видеоСмотреть фотографии
12:26
Дебошир из волгоградского отеля осужден за удары кулаком в лицо полицейскомуСмотреть фотографии
12:00
Волгоградский горняк Григорий Кобзарь получил награду в столицеСмотреть фотографии
11:59
«Как побеждать без Сталинграда?»: в сквере Волгограда увековечили слова Владимира ПутинаСмотреть фотографии
11:52
Волгоград покупает 25 новых автобусов большой вместимостиСмотреть фотографии
10:25
Бесправный водитель погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Будет штормить: волгоградские ватерполисты-чемпионы готовятся к новому сезонуСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области резко похолодает до +6 °CСмотреть фотографии
08:42
«Там тучи блох»: в ТСЖ Волгограда поцапались из-за бездомных кошекСмотреть фотографии
07:57
Под Волгоградом спасли 40 га леса от ландшафтного пожараСмотреть фотографии
22:09
На очистных сооружениях в Волгограде опробуют уникальные российские фильтрыСмотреть фотографии
21:13
Пропавшего мужчину с татуировками и шрамами ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:29
В Волгоградской области 7 сентября пройдет день пациентов с акнеСмотреть фотографии
20:16
В волгоградской школе психолог проводила фейковые занятия на деньги грантаСмотреть фотографии
20:00
В Волжском 5 сентября на сутки отключат горячую водуСмотреть фотографии
19:46
Волгоградская теннисистка заработала тысячи долларов победой на турнире в ТаиландеСмотреть фотографии
19:04
Школьников Волгограда могут отправить на удаленку из-за выборовСмотреть фотографии
18:55
Оперативники МВД задержали волжанина, ударившего знакомую топоромСмотреть фотографии
18:21
Экс-мэр Котово Лесниченко снялся с досрочных выборов. И их отменилиСмотреть фотографии
18:13
Владимир Путин поощрил двух жительниц Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
Сотрудники УФСБ почтили память жертв терактов в Беслане, Буденновске и ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
Первый зампрокурора региона Чиженькова собрала чиновников и жителей в обезвоженном КотовоСмотреть фотографии
16:46
«Дорогая, я дома»: полиция ищет водителя, сбившего арт-объект в СаратовеСмотреть фотографии
16:04
«Зашли и сорвали пломбу»: гастролеры в Волгоградской области делают деньги на счетчиках пенсионеровСмотреть фотографии
15:14
Футболистки волгоградского «Ротора» вышли в финал первой лигиСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде для школы №93 на миллион загодя купят новомодные поломойкиСмотреть фотографии
14:05
Черный дым заволок небо в поле в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде баржа протаранила лодку с людьми. Один погибшийСмотреть фотографии
 