







В последние годы волгоградские ученые находят в Волге все больше экзотических обитателей. И, если попавшие в сачок биологов «зеленые креветки» достаточно часто встречаются в российских водоемах, то китайский мохнорукий краб или китайская беззубка признаются настоящей диковинкой. Как «заморские» жители оказываются в Волге? Ладят ли они с местной рыбой? И есть ли шанс, что в скором времени горожане попробуют волгоградские креветки? На эти и другие вопросы корреспондентам ИА «Высота 102» ответил кандидат биологических наук Николай Онистратенко.

Этим летом в сачок биолога заплыли крошечные светло-зеленые мизиды, внешне крайне похожие на традиционных креветок.













- В Волге и Волго-Донском судоходном канале мы обнаружили представителей класса Высшие раки – Мизид. Они весьма напоминают знакомых нам креветок, но отличаются от своих близких родичей гораздо меньшим размером – их длина составляет от 1 до 3 миллиметров, - рассказывает волгоградский ученый. – При изменении освещенности и цвета субстрата они способны становиться темнее или «прозрачневеть». Этому способствуют особые хроматофоры, содержащие пигмент и произвольно меняющие свою форму. Днем эти малыши предпочитают прятаться на дне и в гуще растений, а ночью активничают - перемещаются в толще воды, всплывают к поверхности, бегают по водным растениям. Поэтому таких "мини-креветок", часто обитающих в российских водоёмах, редко замечают купающиеся и рыбаки. Однако представители отряда Мизид - коренные представители пресноводной фауны нашей страны. Обитают они и в морях, и в солоноватых лиманах. Очень требовательны к чистоте водоемов и насыщенности кислородом. При мониторинге загрязнения водоемов этих рачков удобно использовать в качестве биоиндикаторов. Обследуя правобережье Волги в пределах города, мы выявили заметные различия в числе выловленных мизид в зависимости от близости к основным загрязнителям.

А вот настоящие креветки – пока еще редкая находка для волгоградцев. И все же процесс их заселения в новые водоемы уже запущен. И специалисты, и обыватели не раз замечали «чужаков» по всему течению Волги – от Самары до Астрахани.













- Настоящих креветок обнаруживают во многих российских реках. Волга – не исключение, - отмечает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Вселенцы относятся к различным видам и, скорее всего, попадали в Волгу в разное время и разными путями. Они волне могут перемещаться по течению, заселять притоки и пойменные водоемы, образовывать устойчивые популяции и встраиваться в уже существующие природные сообщества. Так что, возможно, когда-нибудь если не мы, то наши дети сможем побаловать себя вкусной волжской креветкой. Если, конечно, сохраним нашу реку.

Чаще всего в водах Волги замечают японскую креветку. По мнению биолога, дальневосточные пришельцы могли попасть на новое место как случайно, так и целенаправленно – часто они сбегают с креветочных ферм, на которых растут как будущий деликатес для гурманов.

- Сравнительно часто в Волге попадается креветка японская Macrobrachium nipponense - распространенный в Азии вид, встречающийся не только в Японии. Эта креветка может жить как в морской, так и в пресной воде. Обильно заселив родные водоёмы, она могла быть случайно забрана и перевезена крупными судами с балластными водами. Но чаще всего она просто "сбегает" с креветочных ферм, - объясняет кандидат биологических наук. - Что несет за собой такое вторжение? Наверняка, здесь можно говорить и о положительных, и об отрицательных последствиях для местных сообществ. Природа среагирует на изменения, подстроится. Ведь устойчивость экосистемы - не статическое понятие, но динамический процесс. Имеет значение длительность, влияние на человека и исчезающие виды. Есть и сопутствующие опасности. Так, часто с новыми крупными вселенцами прибывают и специфические паразиты, и возбудители новых болезней. К примеру, появившийся в Волге китайский мохнорукий краб не только активно поедает рыбью икру и моллюсков, но и переносит новые вариации "рачьей чумы". Это членистоногое стало бедствием для европейских рек. Вид способен перемещаться на многокилометровые расстояния по суше, заселяя удаленные водоемы. Но, конечно, в Европу, в том числе и в европейскую Россию, он попал с помощью человека - прибыл с судами. А также был специально заселен в хозяйства, разводящие крабов и креветок как экзотическую еду. Ведь этот крупный вкусный краб традиционно без проблем используется в аквакультуре. Мне он попадался в прошлом году на 3-4-метровой глубине в Волге в районе Столбичей Камышинского района. Больно ущипнул клешней и спрятался в камнях.













Креветки и крабы – далеко не вся экзотика, обживающая новые территории. Весьма вольготно в российских реках себя чувствует инвазивная сцифоидная медуза из Южной Америки, а также китайская беззубка.

- В прошлом году в Волге наблюдали вид-космополит - инвазивную сцифоидную медузу. Это южноамериканский вид, способный жить и в пресной, и в соленой воде. Сейчас он стал проблемой для всего мира из-за того, что внедряется в речные экосистемы и питается мелкими мальками. Время от времени эта медуза попадалась в Волго-Донском канале. Видимо, так она и проникла в Волгу. А, может быть, прибыла сюда с транспортом, - рассуждает научный сотрудник института естественных наук ВолГУ. - Ещё одним ярким представителем инвазивной фауны наших рек стала китайская беззубка. Последние годы специалистам и рыбакам всё чаще попадаются огромные, до 20 сантиметров в поперечнике, двустворчатые моллюски, внешне и поведением напоминающие наших беззубок. Это их родичи с Дальнего Востока. Что интересно, они повторяют особенность местных видов. Обитающие в Волге два местных вида беззубки практически неотличимы друг от друга. Их можно разделить только генетическим исследованием. И вот два вида-захватчика Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana тоже крайне похожи друг на друга. Эти гиганты очень подвижны, прожорливы, активно размножаются. Постепенно они вытесняют местных беззубок, которые являются важным элементом речных и озерных экосистем. "Выбитые" части трофических цепей станут причиной неустойчивости всего сообщества.

По словам Николая Онистратенко, переселенцы способны всерьез подпортить жизнь постояльцам Волги. Из-за их активности в личиночной стадии местной рыбе может грозить массовое поражение и замор.

- В жизненном цикле любой беззубки есть личиночная стадия, называемая глохидией. В это время беззубка паразитирует на рыбах, присасываясь к их жабрам. Наши местные беззубки таким образом могут усложнить жизнь и даже довести до гибели некрупных рыб. Инвазивные же беззубки дают больше потомства, глохидии их более активные и прожорливые, что может приводить к массовому поражению и замору рыб, - предостерегает волгоградец. - Сами китайские беззубки дольше удерживают в себе органику в большем количестве. Их прочные раковины практически неприступны для хищников, специализирующихся на моллюсках. Как же они попали в наши воды? Один из основных путей - бесконтрольный ввоз рыбы из восточных регионов. Зарыбление белым амуром, толстолобом и другими видами происходило ещё в советские времена. Что сделано, то сделано. При повторных мероприятиях необходим строгий ихтиосанитарный контроль. Ведь именно в рыбьих жабрах в наши реки прибывают глохидии китайских беззубок. Также в некоторых странах этих крупных моллюсков с мясистой ногой рассматривают в качестве элемента сытной традиционной кухни. У нас это не принято, но следует учитывать и такую возможность завоза беззубок на аквафермы.

Если остановить или хотя бы поставить миграцию на паузу невозможно, то соблюсти равновесие и сохранить самобытность местной экосистемы – задача вполне посильная, убежден волгоградский ученый.

- Человек чрезвычайно ускорил и глобализовал миграцию. Мы перевозим с места на место виды, несвойственные для большинства территорий и акваторий. Часть растений и животных мы распространяем осознанно - в качестве источников питания, как лекарственные и декоративные виды, объекты любительской охоты и домашних любимцев, - добавляет кандидат биологических наук. - Рано или поздно эти виды оказываются в дикой природе и, повинуясь основной директиве Жизни, стремятся выжить и размножиться. Сорные растения, животные-вредители и паразиты путешествуют с нами вне нашей воли. Огромное количество синантропов мы никак не можем изгнать из нашей антропоэкосистемы, так как они очень хорошо приспособились к нам. Пресловутые кролики в свое время съели Зелёный континент - Австралию. Свиньи, козы и кошки с крысами, спустившиеся в период Великих географических открытий с европейских кораблей на острова Океании, уничтожили самобытные коренные островные экосистемы. Выравнивание видового разнообразия, заселение видов-эксплерентов приводит к глобальной утере специфических видов, каждый из которых является точкой опоры в биосферной устойчивости. Чтобы глобальная экосистема не «посыпалась» и смогла отвечать на многообразные вызовы, мы должны сохранять многообразие и самобытность экосистем, беречь даже самые незаметные, малочисленные или кажущиеся нежелательными местные виды.

Виктория Чумакова



