



Расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, в которой погибли 10 человек, будет вести СК России без привлечения международных экспертов, в том числе производителей разбившегося самолета. Об этом журналистам федеральных СМИ сообщил сегодня, 30 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, одной из версий причин катастрофы с самолетом Евгения Пригожина является «преднамеренное злодеяние». Однако выводов расследования пока нет.

- Очевидно, что существуют, рассматриваются разные версии, среди которых и версия — вы знаете, о чем идет речь, — скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее, — цитирует Пескова RT.

Пресс-секретарь президента считает, что нужно дождаться результатов российского расследования, которое ведет СК РФ.

Напомним, что 23 августа в Тверской области около населенного пункта Куженкино разбился частный самолет Embraer Legacy. Он производится бразильской авиастроительной компанией Embraer. В этой связи и появилась информация, что Бразилия якобы предложила РФ совместно расследовать авиакатастрофу.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). Следственный комитет РФ завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области, заявив, что личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Евгений Пригожин.

Его похороны прошли накануне в закрытом формате в Санкт-Петербурге.

Фото: СК РФ