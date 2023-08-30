Расследования 30.08.2023 13:49
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30.08.2023 13:49
Расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, в которой погибли 10 человек, будет вести СК России без привлечения международных экспертов, в том числе производителей разбившегося самолета. Об этом журналистам федеральных СМИ сообщил сегодня, 30 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, одной из версий причин катастрофы с самолетом Евгения Пригожина является «преднамеренное злодеяние». Однако выводов расследования пока нет.
- Очевидно, что существуют, рассматриваются разные версии, среди которых и версия — вы знаете, о чем идет речь, — скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее, — цитирует Пескова RT.
Пресс-секретарь президента считает, что нужно дождаться результатов российского расследования, которое ведет СК РФ.
Напомним, что 23 августа в Тверской области около населенного пункта Куженкино разбился частный самолет Embraer Legacy. Он производится бразильской авиастроительной компанией Embraer. В этой связи и появилась информация, что Бразилия якобы предложила РФ совместно расследовать авиакатастрофу.
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). Следственный комитет РФ завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области, заявив, что личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Евгений Пригожин.
Его похороны прошли накануне в закрытом формате в Санкт-Петербурге.
Фото: СК РФ
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