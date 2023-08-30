В Волгоградской области электрика будут судить за гибель газовика

На голову мастера газового участка упала на голову бетонная опора линии ЛЭП. От полученных травм 51-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.
Расследования 30.08.2023 09:05
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30.08.2023 09:05
На голову мастера газового участка упала на голову бетонная опора линии ЛЭП. От полученных травм 51-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.
В Волгоградской области прокуратурой направлено в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, из-за чего погиб человек. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, суд рассмотрит обстоятельства трагедии, произошедшей 18 ноября прошлого года. В тот день мастер газового участка Морецкого филиала газоснабжающей организации осуществлял осмотр аварийного участка газо-трубопровода в селе Морец Еланского района, который был поврежден в результате падения дерева. При этом ураган сорвал провода и опоры ЛЭП, для ремонта которых на место прибыла бригада работников во главе с обвиняемым.Осмотрев оборванные провода и поврежденную у основания накренившуюся опору ЛЭП напротив домовладения №26 по ул. Советской, фигурант уголовного дела не принял мер по предотвращению доступа граждан, не установил предупреждающие знаки и ограждение опасной зоны, пояснили в надзорном органе. Из-за халатности электрика и произошла трагедия.
На голову мастера газового участка упала на голову бетонная опора линии ЛЭП. От полученных травм 51-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела не признает. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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