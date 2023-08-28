Бочаров обсудил с силовиками безопасность волгоградцев с 1 по 10 сентября





В Волгограде губернатор региона Андрей Бочаров провел 28 августа совещание с представителями всех силовых ведомств, на котором обсудил меры безопасности с 1 по 10 сентября. Глава региона напомнил, что на первую половину предстоящего месяца в Волгограде и области выпадает ряд массовых мероприятий, в ходе которых жители должны быть защищены от всевозможных угроз.

Так, в Волгоградской области состоятся торжественные линейки по случаю Дня знаний, после чего волгоградцам предстоит участие в выборах в органы местного самоуправления. В областном центре, кроме того, отметят 434-летие Царицына-Сталинграда-Волгограда .

– Наша общая задача – чтобы все намеченные на первую декаду сентября массовые мероприятия прошли организованно, без происшествий, в штатном режиме, – Андрей Бочаров. – Органами исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с правоохранительными структурами, силовыми и специальными службами, с органами местного самоуправления осуществляется комплекс основных и дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности, в том числе по профилактике возникновения угроз.

Ранее сообщалось, что губернатор поставил задачу обеспечить безопасность детей на линейках 1 сентября.