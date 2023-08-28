Бочаров выгнал замов, глав городов и сел на линейки 1 Сентября





Накануне начала учебного года и торжественных линеек 1 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров потребовал обеспечить безопасность детей в ходе массовых мероприятий в учебных заведениях. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», речь шла 28 августа на оперативном совещании в администрации региона.

Как ранее сообщалось, в этом году в школьных классах и аудиториях вузов и ссузов приступят к учебе 470 тысяч детей и подростков во всей Волгоградской области. В образовательных учреждениях в эти дни завершается подготовка к торжественным построениям.

– В этой связи руководителям профильных органов исполнительной власти во взаимодействии с территориальными управлениями федеральных органов власти, с органами местного самоуправления необходимо обеспечить плановое начало нового учебного года, в том числе проведение традиционных торжественных и праздничных мероприятий в День знаний, – подчеркнул Андрей Бочаров на совещании 28 августа. – Необходимо принять дополнительные меры по обеспечению комплексной безопасности в День знаний и на протяжении всего учебного года, в том числе нужно обратить внимание на антитеррористическую защищенность объектов образования и организацию дорожно-транспортного движения по основным маршрутам передвижения школьников и студентов, а также в местах массового пребывания детей и подростков.

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений Волгоградской области, отметил Андрей Бочаров, должно быть системным, а не разовым.

Кроме того, подчеркнул глава Волгоградской области, дети должны быть максимально задействованы в кружках после занятий.

– Необходимо в полной мере использовать основные и дополнительные возможности региональной системы воспитания и образования для обеспечения внеурочного досуга и дополнительного образования детей и подростков (общественных детских организаций и молодёжных объединений, школьные и внешкольные кружки по интересам, «Кванториумы», IT-кубы, центры «Точка роста» и др.), – сказал Андрей Бочаров.

Также глава региона потребовал от подчиненных – всех заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области, глав муниципальных образований – личного участия в торжественных линейках, посвященных Дню знаний.