Волгоградский облсуд рассмотрит дело экс-судьи из Краснодара Ирины Дадаш





В Волгоградский облсуд передали дело бывшей и.о. председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирины Дадаш, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает pravo.ru со ссылкой на решение Верховного суда РФ, передает V102.RU.





Согласно информации, размещенной на сайте Верховного суда РФ, еще в 2020 году Ирину Дадаш лишили полномочий судьи по решению ККС Краснодарского края. Она пыталась оспорить данное решение, однако безуспешно. ВККС в конечном итоге разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи по требованию СК РФ.

Ирина Дадаш подозревается в том, что она пообещала прекратить уголовное дело в отношении знакомого за выдачу фальшивых дипломов за вознаграждение. Речь идет о торговле дипломами в Белореченском филиале госуниверситета Адыгеи. По версии следствия, Дадаш получила 560 тысяч долларов в обмен на прекращение уголовного дела в отношении подозреваемых сотрудников вуза. Факт получения взятки был выявлен УФСБ по Краснодарскому краю. По версии следствия, экс-судья вернула лишь часть полученных денег, однако уголовное дело о торговле фальшивыми дипломами не было прекращено. Ирина Дадаш содержалась под стражей почти полтора года, пока в мае 2023 года ее не выпустили под домашний арест в связи с тем, что срок содержания под стражей истекал в июне. При этом часть заключения она отбыла в волгоградском СИЗО. Напомним, на днях Волгоградский облсуд рассмотрел дело ростовской экс-судьи Светланы Мартыновой и приговорил ее к 10 годам колонии. Она засветилась в громком деле с имуществом банды Цапков и хищением средств матери одного из главаря банды, Надежды Цапок.