Расследования

Экс-судью Мартынову по делу Цапков приговорили к 10 годам колонии в Волгограде

Расследования 23.08.2023 19:12
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23.08.2023 19:12


В Волгограде вынесли приговор бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградский областной суд признал Мартынову виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ – особо крупное мошенничество, а также по ч. 3 ст. 33, ст.303 УК РФ – пособничество при фальсификации доказательств по уголовному делу. Ранее информагентство сообщало, что уголовное дело в отношении Мартыновой было передано в Волгоградский облсуд по решению вышестоящей судебной инстанции. 

– Председатель Краснодарского краевого суда ходатайствовал в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодара об изменении территориальной подсудности уголовного дела в соответствии с требованиями УПК, – сообщали в облсуде ИА «Высота 102» ранее.  

Меж тем, отметим, уголовное дело в отношении экс-судьи Светланы Мартыновой, которое рассматривалось в Волгограде, – второе по счету в ее криминальной биографии. В декабре 2018 года отправлявшая ранее правосудие в ростовском арбитраже судья получила семь лет общего режима за мошенничество на 40 миллионов рублей с землями небезызвестной Надежды Цапок, чей сын Сергей являлся лидером прогремевшей на всю страну кущевской ОПГ.

После приговора, вынесенного в 2018 году, Светлана Мартынова отбывала наказание в исправительной колонии № 8 УФСИН России по Костромской области. К концу текущего года экс-судья должна была покинуть места лишения свободы, но процесс был ускорен решением Свердловского  районного суда Костромы от 19 мая. В связи с четвертой стадией онкологии Мартынову освободили досрочно. Однако в июне она была этапирована из Костромы в СИЗО №1 Волгограда в рамках второго уголовного дела. Согласно картотеке Волгоградского областного суда, материалы в отношении Мартыновой поступили в Волгоград 27 марта, а первое заседание было назначено на 4 мая – то есть до того, как суд Костромы освободил ее в связи с прогрессирующей болезнью. 

Пять раз, начиная с апреля текущего года, заседания в Волгограде откладывались из-за недоставления подсудимой Мартыновой. Еще 16 раз, вплоть до 11 августа, суд истребовал новые доказательства. Приговор по уголовному делу в отношении ростовской экс-судьи озвучили в итоге 15-го числа текущего месяца. К слову, гособвинение в данном случае представлял заместитель Генерального прокурора Российской Федерации государственный советник юстиции I класса Андрей Кикоть.

Судья Волгоградского областного суда Юлия Пузенко пришла к выводу о виновности Мартыновой в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по уголовному делу. Согласно материалам, рассмотренным в суде Волгограда, Мартынова после ухода с должности судьи Арбитражного суда Ростовской области занялась частной юридической практикой и в 2014 году со своими сообщниками (адвокат Михаил Урвачев и  бизнесмен Руслан Шнахов) разработала схему хищения средств, находившихся на арестованном банковском счете матери лидера кущевской ОПГ Надежды Цапок.

По совокупности судом Мартыновой С. назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях на три года. Кроме того, удовлетворен иск на 92 млн рублей в пользу потерпевшей (Надежды Цапок, – Прим.ред.), – сообщает пресс-служба Волгоградского облсуда. 

Напомним, ранее в редакцию ИА «Высота 102» обращалась дочь Светланы Мартыновой Надежда, которая рассказала об обнаруженной в 2016 году у  матери онкологии. По словам женщины, осужденную ранее экс-судью при пересылке в Волгоград  разбил паралич. Кроме того, дочь осужденной жаловалась на нечеловеческие условия в СИЗО №1 Волгограда. Однако в УФСИН России по Волгоградской области данную информацию опровергли, сообщив, что арестантка регулярно проходит медосмотр. 

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