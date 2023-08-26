Волгоградским гандболисткам на турнире в Астрахани вручили арбузы





Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 25 августа, провели две встречи на турнире Кубок Звёздного в Астрахани в формате 2 тайма по 20 минут. Бело-голубые одержали победу над «Ставропольем» 21:16 и минимально уступили краснодарской «Кубани» 17:18, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 25 августа, провели две встречи на турнире Кубок Звёздного в Астрахани в формате 2 тайма по 20 минут. Бело-голубые одержали победу над «Ставропольем» 21:16 и минимально уступили краснодарской «Кубани» 17:18, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото "Динамо-Синара" VK.com



В первой игре волгоградок вывела вперёд капитан Елизавета Дудкина. Она реализовала пенальти за нарушение правил на Олесе Горячевой. Поймала кураж Лада Самойленко, оформившая хет-трик за короткий отрезок, что позволило бело-голубым оторваться на три мяча от своих соперниц на старте поединка.Во второй половине тайма Надежда Колесникова отразила семиметровый. Затем динамовки организовали быструю атаку, в финале которой Арина Безбабных прорвалась сквозь плотную оборону оппоненток и отправила мяч точно в цель. Тем не менее, до перерыва «Ставрополье» успело догнать «Синару». Им предоставился шанс реализовать ещё один пенальти, которым они и воспользовались. Команды ушли в раздевалки при равенстве - 9:9.Однако во втором тайме постепенно стал сказываться класс динамовок. Под занавес поединка они захватили инициативой благодаря сейвам вратаря Анны Верещак и реализации моментов в исполнении своих лидеров. В итоге подопечные Олега Кулешова одержали достаточно уверенную победу - 21:16, которая оказалась для них первой на турнире. Лучшими бомбардирами в составе «Динамо» стали Лада Самойленко с шестью голами, Арина Безбабных с четырьмя точными попаданиями и Варвара Семина, набравшая три очка.Через несколько часов «Динамо» во второй раз за последние несколько дней встретилось с «Кубанью». Неделю назад желто-зеленые оказались сильнее бело-голубых в Краснодаре в упорной борьбе - 29:28.Начало вчерашнего противостояния оказалось за кубанскими гандболистками. Оборона волгоградок далеко не всегда справлялась с давлением соперника. Ещё одним негативным фактором для команды Кулешова оказалась очередная травма, полученная Софьей Васильевой в ходе игры. Используя проблемы в стане «Синары», краснодарки ушли на перерыв с достаточно весомым преимуществом - 14:10.После возвращения на площадку кураж поймали голкиперы «Кубани» и Динамо», благодаря которым количество забитых мячей с обеих сторон уменьшилось. Однако волгоградки нашли в себе силы на финальный рывок и к концу поединка смогли отыграть разницу в четыре очка.Тем не менее фортуна, как и неделю назад, оказалась на стороне желто-зеленых. Они сумели реализовать свой решающий бросок, в то время как Олеся Горячева переиграть вратаря не сумела в самой концовке.Как итог - 18:17 - победа «Кубани». Лучшие снайперы в составе бело-голубых - Варвара Семина и Арина Безбабных. У них по три результативных действия.А «Синара» сможет взять реванш у краснодарского коллектива уже 6 сентября. В этот день динамовки встретятся со своими соперницами в первом туре суперлиги в Волгограде.К слову, волгоградских гандболисток развеселил необычный подарок, который им вручили на церемонии открытия астраханского турнира. В качестве приветственного атрибута им вручили... арбузы.Уже сегодня волгоградские гандболистки проведут очередную встречу на соревнованиях против АГУ-«Адыиф».