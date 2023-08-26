Спорт

Волгоградским гандболисткам на турнире в Астрахани вручили арбузы

Спорт 26.08.2023 10:11
0
26.08.2023 10:11


Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 25 августа, провели две встречи  на турнире Кубок Звёздного в Астрахани в формате 2 тайма по 20 минут. Бело-голубые одержали победу над «Ставропольем» 21:16 и минимально уступили краснодарской «Кубани» 17:18, сообщает V102.RU.
В первой игре  волгоградок вывела вперёд капитан Елизавета Дудкина. Она реализовала пенальти за нарушение правил на Олесе Горячевой. Поймала кураж Лада Самойленко, оформившая хет-трик за короткий отрезок, что позволило бело-голубым оторваться на три мяча от своих соперниц на старте поединка.   
Во второй половине тайма Надежда Колесникова отразила семиметровый. Затем динамовки организовали быструю атаку,  в финале которой Арина Безбабных прорвалась сквозь плотную оборону оппоненток и отправила мяч точно в цель. Тем не менее, до перерыва «Ставрополье» успело догнать «Синару». Им предоставился шанс реализовать ещё один пенальти, которым они и воспользовались.  Команды ушли в раздевалки при равенстве - 9:9.
Однако во втором тайме постепенно стал сказываться класс динамовок. Под занавес поединка они захватили инициативой благодаря сейвам вратаря Анны Верещак и реализации моментов в исполнении своих лидеров. В итоге подопечные Олега Кулешова одержали достаточно уверенную победу - 21:16, которая оказалась для них первой на турнире. Лучшими бомбардирами в составе «Динамо» стали Лада Самойленко с шестью голами,  Арина Безбабных с четырьмя  точными попаданиями и Варвара Семина, набравшая три очка.
Через несколько часов «Динамо» во второй раз за последние несколько дней встретилось с «Кубанью».  Неделю назад желто-зеленые оказались сильнее бело-голубых в Краснодаре в упорной борьбе - 29:28.
Начало вчерашнего противостояния оказалось за кубанскими гандболистками. Оборона волгоградок далеко не всегда справлялась с давлением соперника. Ещё одним негативным фактором для команды Кулешова оказалась очередная травма, полученная Софьей Васильевой в ходе игры. Используя проблемы в стане «Синары», краснодарки ушли на перерыв с достаточно весомым преимуществом - 14:10.  
После возвращения на площадку кураж поймали голкиперы «Кубани» и Динамо», благодаря которым количество забитых мячей с обеих сторон уменьшилось. Однако волгоградки нашли в себе силы на финальный рывок и к концу поединка смогли отыграть разницу в четыре очка.
Тем не менее фортуна, как и неделю назад,  оказалась на стороне желто-зеленых. Они сумели реализовать свой решающий бросок, в то время как Олеся Горячева переиграть вратаря не сумела в самой концовке.  
Как итог - 18:17 - победа «Кубани». Лучшие снайперы в составе бело-голубых - Варвара Семина и Арина Безбабных. У них по три результативных действия.
А «Синара» сможет взять реванш у краснодарского коллектива уже 6 сентября. В этот день динамовки встретятся со своими соперницами  в первом туре суперлиги в Волгограде.
К слову, волгоградских гандболисток развеселил необычный подарок, который им вручили на церемонии открытия астраханского турнира. В качестве приветственного атрибута им вручили... арбузы.
Уже сегодня волгоградские гандболистки проведут очередную встречу на соревнованиях против АГУ-«Адыиф». 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.08.2023 07:57
Спорт 25.08.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2023 20:49
Спорт 24.08.2023 20:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2023 19:45
Спорт 24.08.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2023 17:41
Спорт 24.08.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2023 08:22
Спорт 23.08.2023 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.08.2023 20:36
Спорт 22.08.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.08.2023 08:54
Спорт 22.08.2023 08:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2023 19:50
Спорт 21.08.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2023 18:23
Спорт 21.08.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2023 20:35
Спорт 20.08.2023 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 22:03
Спорт 19.08.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 19:56
Спорт 19.08.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 18:42
Спорт 19.08.2023 18:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2023 18:56
Спорт 14.08.2023 18:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2023 12:29
Спорт 14.08.2023 12:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:04
Оспаривающий увольнение из УМВД Волгограда полковник Климов потребовал компенсацииСмотреть фотографии
11:26
Самолет из Еревана вынужденно сел в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
10:45
В Волгоградской области 17-летняя водитель протаранила столбСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом 4 человека пострадали в ДТП из-за выскочившего на встречку PontiacСмотреть фотографии
10:11
Волгоградским гандболисткам на турнире в Астрахани вручили арбузыСмотреть фотографии
09:35
Коллективный просмотр «Чебурашки» устроят для волгоградцев в амфитеатреСмотреть фотографии
09:11
Глава района Чумаков объяснил причины введения в Котово режима повышенной готовностиСмотреть фотографии
08:31
Массовый мор рыбы произошел на озере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:09
Синоптики спрогнозировали до +4 в Волгоградской области в ближайшие дниСмотреть фотографии
21:34
Вторую памятную доску Отару Джангишерашвили открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:54
Директор детского центра в Городище Наталья Щербакова идет под суд за махинацииСмотреть фотографии
20:19
Вооружен, но не опасен: волгоградец впечатлил петербурженку выставленным в окно предметомСмотреть фотографии
19:02
«Люди разучились читать серьёзную литературу»: филолог Василий Супрун рассказал о причинах современной безграмотностиСмотреть фотографии
18:26
Попавшему под поезд ребенку в Волгоградской области ампутировало обе ногиСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области орден Мужества передали отцу погибшего на Украине Ивана ЖуравлеваСмотреть фотографии
17:01
По поручению Бастрыкина организована проверка в Котово Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Режим повышенной готовности ввели в городе коммунальных бед КотовоСмотреть фотографии
15:58
Пять онлайн-обучений, которые помогут зарядиться энергиейСмотреть фотографии
15:55
Появилось видео жесткого ДТП с переворотом Kia Sportage в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде упаковали в целлофан подземный переход на ул. КомсомольскойСмотреть фотографии
15:08
Ребенок-гигант появился на свет в перинатальном центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:55
Роспотребнадзор подтвердил нашествие на Волгоград резвящихся крысСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом ввели карантин из-за моли, минирующей томатыСмотреть фотографии
14:02
Начальник УФСБ Александр Ларин поздравил со 100-летием волгоградку Анну ПоляковуСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде Kia Sportage завалился на бок после столкновения с «Ладой»Смотреть фотографии
13:18
Пустырь на ул. Пархоменко в Волгограде благоустроили в замусоренный скверСмотреть фотографии
12:46
Новый цифровой инструмент внедрен на производстве Волгоградским НПЗ ЛУКОЙЛаСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде двое бутлегеров заплатят по 2 миллиона за суррогатные «Мохито» и «Пина колада»Смотреть фотографии
12:24
СК поставил точку в деле отца-одиночки, обвиняемого в изнасиловании ребенкаСмотреть фотографии
11:41
Военный корреспондент Максим Фадеев встретился с волгоградскими студентамиСмотреть фотографии
 