Суд постановил вернуть «Волжский оргсинтез» в собственность государства









Сегодня, 24 августа, арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к собственнику АО «Волжский оргсинтез» Александру Соболевскому об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде обыкновенных акций акционерного общества. Решение опубликовано в картотеке арбитража.

Как ранее сообщалось , что поводом для подачи такого иска в суд послужило, по мнению Генпрокуратуры РФ, нарушение экономического суверенитета РФ, которое выразилось в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо воли РФ АО «Волжский оргсинтез», ранее именовавшегося Волжским производственным объединением «Оргсинтез» имени 60-летия СССР.

Отмечается, что данное предприятие имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, которое перешло в частные руки. В деле указано, что Российская Федерация как собственник государственного предприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала.

Между тем, «Волжский оргсинтез» стал собственностью третьих лиц, в том числе иностранных граждан, в начале девяностых годов. Тогда акции предприятия распределил Фонд управления госимуществом Волгоградской области.

Представители ответчика и АО «Волжский Оргсинтез» возражали против заявленных требований. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

АО «Волжский оргсинтез» является производителем продукции органического синтеза, в частности, кормовых добавок, которые используются для животноводства и птицеводства.

Фото из архива ИА «Высота 102»



