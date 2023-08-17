Экономика

«Волжский оргсинтез» могут вернуть в собственность государства

Экономика 17.08.2023 17:58
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17.08.2023 17:58


В арбитражном суде Волгоградской области состоялось предварительное заседание по иску заместителя генпрокурора РФ к собственнику АО «Волжский оргсинтез» Александру Соболевскому об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде обыкновенных акций акционерного общества. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитража, представитель Генпрокуратуры РФ обосновал иск нарушением экономического суверенитета РФ, которое выразилось в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо воли РФ АО «Волжский оргсинтез», ранее именовавшегося Волжским производственным объединением «Оргсинтез» имени 60-летия СССР. 

При этом было отмечено, что предприятие имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Также представитель Генпрокуратуры указал на противоправное завладение предприятия ответчиков. Так, Российская Федерация как собственник государственного предприятия  его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала.

Представители ответчика и АО «Волжский Оргсинтез» возражали против заявленных требований.

В то же время представители Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области поддержали требования Генеральной прокуроры.

Суд, выслушав доводы сторон, назначил первое заседание по данному делу. 

Между тем, «Волжский оргсинтез» стал собственностью третьих лиц, в том числе иностранных граждан, в начале девяностых годов. Тогда акции предприятия распределил Фонд управления госимуществом Волгоградской области. 

АО «Волжский оргсинтез» является производителем продукции органического синтеза, в частности, кормовых добавок, которые используются для животноводства и птицеводства. 

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