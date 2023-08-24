Спорт

Футболистов волгоградского «Ротора» одели в новую форму

Спорт 24.08.2023 20:49
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24.08.2023 20:49


Волгоградский «Ротор» сегодня, 24 августа, в своих соцсетях официально представил форму, в которой будет выступать в сезоне 23-24, сообщает V102.RU.
Отметим, что в первых турах волгоградцы играли в футболках прошлого сезона  - в тёмно-синих и белых цветах. Теперь к белой форме добавляются синяя и голубая.  Как сообщает пресс-служба команды, реплики голубых футболок можно уже приобрести в клубном магазине.
В презентации поучаствовали три футболиста «Ротора» - защитник Кирилл Донцов, полузащитник Илья Сафронов и форвард Рашид Магомедов.  
Скриншот видео СК "Ротор" YouTube.com

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