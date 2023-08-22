Расследования 22.08.2023 12:27
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22.08.2023 12:27
Директора школы №19 Волжского осудили за халатность после несчастного случая с ученицей. Как сообщили V102.RU в Волжском городском суде Волгоградской области, руководитель образовательного учреждения осуждена на два года условно. Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что 13-летняя девочка получила серьезную травму на шведской стенке на школьном стадионе 2 марта 2022 года. Школьница взобралась на стенку, но она не выдержала веса ребенка. Спортивный снаряд рухнул, придавив школьницу. Потом выяснилось, что металлическая конструкция была изъедена ржавчиной и потеряла прочность.
Девочку госпитализировали, она до сих пор проходит реабилитацию.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что директор образовательного учреждения не обеспечила надлежащий контроль за техническим состоянием спортивного оборудования. Зная о том, что конструкция находится в эксплуатации с 1966 года, директор не приняла каких-либо мер, в том числе по утилизации спортивного снаряда.
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