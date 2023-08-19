Главный тренер волгоградского «Ротора» оценил работу Алексея Стукалова

- Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить предыдущего тренера Алексея Борисовича Стукалова, - продолжил Сергей Попков. - Должен заметить, что команда хорошо готова функционально. И по селекции хорошие футболисты пришли. Чуть-чуть там не получилось. Мы немного поправили в тактическом рисунке и психологических моментах. Благодарен тренерскому штабу за активное участие во всех этих процессах.
Спорт 19.08.2023 22:03
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19.08.2023 22:03
- Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить предыдущего тренера Алексея Борисовича Стукалова, - продолжил Сергей Попков. - Должен заметить, что команда хорошо готова функционально. И по селекции хорошие футболисты пришли. Чуть-чуть там не получилось. Мы немного поправили в тактическом рисунке и психологических моментах. Благодарен тренерскому штабу за активное участие во всех этих процессах.
Главный тренер «Ротора» Сергей Попков на сегодняшней пресс-конференции после победного матча своей команды против ульяновской «Волги», который завершился со счётом 2:1, отметил работу предыдущего наставника Алексея Стукалова, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.- Хотелось бы поздравить всех болельщиков с первой долгожданной победой. Понимаем, что этот успех должен окрылить не только команду, но и всех, кто за нас переживает, - прокомментировал наставник сине-голубых сегодняшний поединок. - Что касается матча, то он был очень тяжелым. Нельзя сказать, что кто-то имел преимущество. Игра была достаточно вязкой. Некоторые фрагменты понравились. Атаки развивали. Особенно впечатлила комбинация с незабитым голом во втором тайме. Ребятам особая благодарность за самоотдачу. Хозяева, особенно после пропущенного мяча, поддавливали. Мы откатились и стали играть по счёту вторым номером и в быстрых атаках. Хорошо, что удалось реализовать два стандарта. Очень бы ещё хотелось забивать с игры.
- Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить предыдущего тренера Алексея Борисовича Стукалова, - продолжил Сергей Попков. - Должен заметить, что команда хорошо готова функционально. И по селекции хорошие футболисты пришли. Чуть-чуть там не получилось. Мы немного поправили в тактическом рисунке и психологических моментах. Благодарен тренерскому штабу за активное участие во всех этих процессах.
Напомним, волгоградский клуб сегодня, 19 августа, одержал первую победу в чемпионате и улучшил свои позиции в турнирной таблице, в которой до сегодняшнего дня занимал последнее, десятое место.
Фото СК "Ротор" VK.com
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