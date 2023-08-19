







Волгоградский «Ротор» после смены главного тренера одержал первую победу в сезоне. В 6-ом туре второй лиги дивизиона А группы «Золото» команда под руководством Сергея Попкова обыграла ульяновскую "Волгу" со счётом 2:1.

Одержав первую викторию, «Ротор» набрал шесть очков после шести проведённых туров и немного улучшил свою турнирную ситуацию. Следующая встреча для волгоградского клуба также станет выездной. 22 августа сине-голубые в Астрахани встретятся с одноименным коллективом в рамках Кубка России. А уже 27 августа «Ротор» сразится против брянского «Динамо» на Волгоград Арене. Начало встречи в 18-00.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев







Фото СК "Ротор" VK.com



В начале встречи соперникам тяжело давалось создание опасных моментов. Тем не менее, дальним выстрелом на 13-ой минуте отметился Рамазан Гаджимурадов. Мяч после его удара пролетел в стороне от ворот.Надо сказать, что в первом тайме футболисты обоих клубов играли достаточно жёстко. В составе гостей фолили, в частности, Дмитрий Прищепа и Данил Пелих. Последний и вовсе получил жёлтую карточку за нарушение правил. А вот в стане сине-голубых от соперников доставалось, в том числе Юрию Завезёну и Рамазану Гаджимурадову.Только ближе к перерыву «Волга» и «Ротор» обменялись моментами. После дальнего заброса игровым снарядом завладел капитан хозяев Руслан Махмутов, который из-за пределов штрафной не постеснялся потревожить Сергея Самка, заменившего в стартовом составе Вадима Аверкиева. Но вратарь ситуацию контролировал и спокойно проводил мяч, который полетел не в створ ворот. Волгоградцы ответили ударом в исполнении Ризвана Ахмедханова. С ним справился Андрей Климович, голкипер ульяновского коллектива.Всё самое интересное ожидало зрителей уже после перерыва. На 48-й минуте Рамазан Гаджимурадов выполнил навесную подачу после розыгрыша стандарта в штрафную, где в борьбе за мяч Даниилу Арсентьеву удалось ассистировать капитану команды Сергею Зуйкову. Защитник забил уже второй гол в нынешнем сезоне. Однако главное, что он вывел «Ротор» вперёд и увеличил шансы на долгожданную победу волгоградцев. Вскоре Гаджимурадов создал прекрасную возможность для выхода Ильи Воробьёва на ударную позицию. Полузащитник оказался в идеальном положении, с которого он вполне мог расстреливать ворота и удваивать преимущество гостей. Но, к сожалению для сине-голубых, мяч пришёлся прямо в Климовича.Затем сработало старое футбольное правило. Не забиваешь ты - забивают тебе. На 67-й минуте Никита Кирсанов из «Волги» прицельно пробил с дальнего расстояния. Игровой снаряд пролетел по какой-то невероятной траектории. Шансов выручить у Сергея Самка практически не было. В итоге ульяновцы сравняли.Сразу после этого «Ротор» рванул в атаку, стремясь увезти победу. При этом футболистов гнали вперёд многочисленные поклонники волгоградцев, которые не оставили свою команду без поддержки на выезде. И, к радости болельщиков, гости всё-таки дожали хозяев и забили такой нужный второй гол в поединке.На 73-й минуте после очередной подачи со стандарта Даниил Арсентьев отдал голевой пас Алексею Никитину, который в отчаянной борьбе буквально затолкал мяч в сетку ворот.Концовка встречи заставила понервничать фанатов «Ротора». «Волга» старалась отыграться. Однако достаточно уверенные действия в обороне и своевременные замены Сергея Попкова позволили его подопечным завоевать долгожданную победу со счётом 2:1.