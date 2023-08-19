Спорт

Волгоградские гандболистки уступили в двух встречах на турнире «Легенды Юга»

Спорт 19.08.2023 18:42
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19.08.2023 18:42


Гандболистки «Динамо-Синары» неудачно стартовали на предсезонных соревнованиях в Краснодаре. Накануне, 18 августа, они уступили «Кубани»  со счётом 28:29 на старте товарищеского турнира «Легенды Юга». Также сегодня, 19 августа, волгоградки проиграли ЦСКА -28:33, сообщает V102.RU.
Помимо кубанок и динамовок за победу на предсезонных соревнованиях бьются московский ЦСКА и новороссийская «Черноморочка». В первой игре армейки оказались сильнее своих соперниц - 38:28.
В первом тайме встречи с динамовками  игроки «Кубани»  сразу продемонстрировали преимущество, которое усугубилось ошибками волгоградских девушек в обороне, что оборачивалось пропущенными голами.  Встряски, которые устраивал своим подопечным Олег Кулешов, приводили лишь к сиюминутным успехам. А разыгрались бело-голубые лишь под занавес тайма, в результате чего удалось сократить разрыв от соперника в три мяча.
Второй тайм оказался более драматичным. Динамовки все время пытались догнать соперниц и борьба за победу шла до самых последних минут. Однако в концовке более хладнокровными и удачливыми оказалась «Кубань», которая в итоге выиграла первую игру на соревнованиях - 29:28.
Сегодня же «Синара» провела второй матч на турнире против действующих чемпионок России ЦСКА. Москвички одержали победу со счётом 33:28.
На сей раз динамовкам удалось избежать провального старта. Волгоградки на протяжении первой трети тайма шли вровень со своими соперницами. Начало встречи оба клуба провели в достаточно энергозатратном режиме. Соперникам часто удавалось проводить быстрые розыгрыши.
Однако стремительный темп игры отнял больше сил у гандболисток «Синары». Уже к середине первой половины армейский коллектив организовал комфортное для себя преимущество с разницей в плюс пять. Волгоградских игроков подводила реализация своих моментов. В дальнейшем ход поединка контролировал коллектив из Москвы. Они достаточно уверенно играли по счёту, который их вполне устраивал.
Динамовкам, как и в первой половине, не хватало хладнокровия в завершающей стадии, чтобы догнать оппоненток. При этом и оборона далеко не всегда справлялась с атакующим напором гандболисток ЦСКА. Как итог, закономерная виктория армейского клуба - 33:28.
В заключительном матче турнира подопечные Олега Кулешова завтра, 20 августа, в 13-30  сразятся с новороссийской «Черноморочкой».
Кроме того, стал известен календарь женской суперлиги на предстоящий сезон. В новом чемпионате сыграют 12 коллективов. «Динамо» проведёт первый тур на своей площадке 6 сентября против своих вчерашних соперниц из «Кубани». Затем «Синара» 12 сентября отправится на выезд в Подмосковье в гости к звенигородской «Звезде».
В чемпионате команды разделятся на две шестерки и восемь лучших клубов регулярки сыграют в плей-офф, который стартует в апреле 2024 года. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 

Фото "Динамо-Синара" VK.com

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