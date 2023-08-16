Расследования

В Сети появилось письмо к Москальковой сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля

Расследования 16.08.2023 20:58
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16.08.2023 20:58



История с якобы избиением в СИЗО Грозного в Чечне Никиты Журавеля, который сжег Коран в Волгограде, обрастает новыми подробностями. Как передает V102.RU, в Telegram-каналах появилось письмо, которое Журавель написал уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Напомним, что омбудсмен сегодня, 16 августа, сообщила, что к ней обратился находящийся в СИЗО Грозного в Чечне Никита Журавель и сообщил, что к нему применил насилие сын Кадырова. 
- Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров, — написала в своем Telegram-канале омбудсмен Татьяна Москалькова.



В опубликованном письме Журавель поясняет, что на территории следственного изолятора г.Грозного он был принят Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым «по вопросу принятия религии Ислама».
- В ходе беседы с Кадыровым Р.А. я принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман, затрагивающее их чувства в вероисповедании. Я искренне раскаялся в совершенном мною преступлении. После ухода Р.А. Кадырова, его сын, Адам Кадыров избил меня, нанося удары по туловищу и ногам, - написал Журавель.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил, что по информации о якобы избиении сыном главы республики Адамом Кадыровым жителя Волгограда Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, организована проверка.
Напомним, что волгоградскому студенту инкриминируется ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Журавель в ходе допроса заявил, что сжег священную книгу с записью действия на видео с последующей публикацией в Сети по указке спецслужб Украины. За свою «работу» он получил 10 тысяч рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело Журавеля для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. 19-летнего волгоградца этапировали в СИЗО Грозного 27 мая 2023 года. 
Фото: СК РФ / Telegram-канал «Кровавая барыня»
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