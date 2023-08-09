Спорт

Гендиректор «Ротора» прокомментировал письмо футболистов в защиту Алексея Стукалова

Спорт 09.08.2023 14:26
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09.08.2023 14:26


Генеральный директор волгоградского клуба «Ротор» сегодня, 9 августа,  прокомментировал отставку Алексея Стукалова и прояснил историю с письмом футболистов с просьбой вернуть бывшего главного тренера.
– Мы благодарны Алексею Борисовичу за работу. Решение было принято взвешенно. Спокойно всё обговорили и пришли к общему знаменателю. Это футбол, и нужно двигаться дальше. К игре с «Краснодаром-2» команду будет готовить Владимир Файзулин (помощник главного тренера - прим. ред. ИА "Высота 102"). «Ротор» занимает не то место в таблице, которое должен. Важно объединиться и всем вместе, и команде, и болельщикам преодолеть это сообща. Уверены, что в воскресенье трибуны окажут нам поддержку, и мы добьёмся положительного результата. Что же касается информации в СМИ о коллективном письме футболистов, то такое обращение действительно поступило на моё имя. В нем парни выразили свою поддержку Алексею Борисовичу и тем самым разделили с ним свою ответственность за результат. По-человечески я их понимаю, есть игроки, которых Стукалов лично приглашал в «Ротор». Мы провели встречу и, несмотря на сложившиеся обстоятельства, футболисты заверили, что приложат все усилия для выправления турнирной ситуации, – заявил Павел Никитин.
Напомним, накануне, 8 августа, Алексей Стукалов и АНО СК «Ротор» расторгли контракт «по взаимному согласию сторон». Этому предшествовала череда неудачных выступлений сине-голубых в группе «Золото» Второй лиги. В этот же день появилась информация со ссылкой на один из федеральных спортивных ресурсов о том, что якобы футболисты обратились к губернатору Волгоградской области с просьбой вернуть специалиста в клуб. В пресс-службе «Ротора» эту информацию опровергли. 

Капитан волгоградской команды Алексей Шумских также обратился к болельщикам и сообщил, что в письме гендиректору футболисты выразили поддержку Алексею Стукалову, разделяя ответственность за текущий результат. 

- Решение принято, и нашей команде нужно двигаться дальше. Среди нас нет равнодушных, и мы сделаем все, чтобы исправить турнирное положение. Мы профессионалы и будем биться за этот клуб, что бы ни произошло, - заявил капитан. 

От имени команды он попросил у болельщиков поддержки и пригласил на стадион 13 августа, где состоится очередной матч с участием «Ротора».

Фото: пресс-служба "Ротора"

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