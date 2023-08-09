Гендиректор «Ротора» прокомментировал письмо футболистов в защиту Алексея Стукалова

Генеральный директор волгоградского клуба «Ротор» сегодня, 9 августа, прокомментировал отставку Алексея Стукалова и прояснил историю с письмом футболистов с просьбой вернуть бывшего главного тренера.





Капитан волгоградской команды Алексей Шумских также обратился к болельщикам и сообщил, что в письме гендиректору футболисты выразили поддержку Алексею Стукалову, разделяя ответственность за текущий результат.





- Решение принято, и нашей команде нужно двигаться дальше. Среди нас нет равнодушных, и мы сделаем все, чтобы исправить турнирное положение. Мы профессионалы и будем биться за этот клуб, что бы ни произошло, - заявил капитан.





От имени команды он попросил у болельщиков поддержки и пригласил на стадион 13 августа, где состоится очередной матч с участием «Ротора».



