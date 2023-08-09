Спорт

Чемпионат: игроки «Ротора» попросили вернуть Алексея Стукалова

Спорт 09.08.2023 08:48
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09.08.2023 08:48


Футболисты «Ротора» написали письмо на имя губернатора Волгоградской области в поддержку уволенного Алексея Стукалова, теперь уже бывшего тренера волгоградской команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает V102.
Между тем, болельщики в телеграм-каналах критически отнеслись к этой новости. Так, фанаты считают, что футболисты в первую очередь должны были показывать хорошую игру на поле и это была бы убедительная и безоговорочная поддержка и защита своего тренера. 
В пресс-службе СК «Ротор», впрочем, заявили, что пока не могут подтвердить информацию о данном обращении игроков.
Напомним, Алексей Стукалов покинул пост главного тренера 8 августа. В клубе пояснили, что расстались со специалистом «по взаимному согласию сторон». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Файзулин, который работал помощником Стукалова. 
В интервью V102.RU бывший главный тренер  в качестве одной из причин неудачной игры «Ротора» назвал травмы игроков передней линии. Но при этом выразил мнение, что у команды есть все шансы показывать хорошие результаты. 
Фото: пресс-служба СК "Ротор"

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