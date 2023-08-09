В Волгограде мать гулявшего по футбольному полю малыша лишили прав

Расследования 09.08.2023 13:49
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09.08.2023 13:49
44-летняя женщина, которая периодически оставляла своего 3-летнего сына без присмотра, лишена родительских прав. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с иском в суд обратился прокурор Тракторозаводского района.
Напомним, в начале июня этого года изумленные местные жители обнаружили малыша в памперсе и в огромных тапках, который гулял по футбольному полю на ул. Быкова в поисках еды. Оказалось, голодного малыша бросила его мать в запертой квартире. Но смышленый ребенок самостоятельно открыл дверь и вышел на улицу.
Выяснилось, что 44-летняя мать ребенка с 2022 года состоит на профилактическом учете в районном банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, систематически злоупотребляла спиртными напитками, периодически оставляла мальчика без присмотра, уклонялась от его лечения. При этом ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение.
С неблагополучной мамаши также взыскали алименты на содержание ребенка. Решение суда не вступило в законную силу.
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