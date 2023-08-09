Волгоградская облдума купила две иномарки и два «Москвича» по максимальной цене

Главное 09.08.2023 12:01
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09.08.2023 12:01
Аукцион по приобретению четырех автомобилей для нужд Волгоградской областной думы завершился сегодня, 9 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, определен победитель закупки, который поставит авто для депутатов за максимальную цену контракта – 9 миллионов 186 666 рублей. Пока название компании-поставщика не обнародовано. Но известно, что победителем аукциона стал единственный участник закупки.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, 31 июля парламент разместил заявку на отбор компании, которая должна была поставить для государственных нужд депутатов четыре новых автомобиля. Половину из 9 миллионов рублей парламентарии планировали потратить на пару новомодных автомобилей марки «Москвич-3», а другую – на два Hyundai Solaris. Соответствующее разрешение Минпромторга РФ было получено регпарламентом.
Между тем, после объявления закупки на приобретение автомобилей для областной думы, президент Владимир Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили. Это заявление с воодушевлением восприняли в Госдуме РФ. Так, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин тут же заявил о намерении с сентября «переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», а позже будут и «Волги»,
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