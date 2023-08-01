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Депутаты Волгоградской облдумы робко пересядут на новомодные «Москвичи»

Главное 01.08.2023 13:30
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01.08.2023 13:30


Волгоградская областная дума нашла применение еще 9 миллионам рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов накануне, 31 июля, парламент разместил заявку на отбор компании, которая поставит для государственных нужд депутатов четыре новых автомобиля. При этом, согласно размещенной в открытом доступе документации, вероятнее всего, в этот раз депутаты решили предпринять робкую попытку пересесть на отечественный транспорт. Половину озвученной суммы парламентарии планируют потратить на пару новомодных автомобилей марки «Москвич». 

В числе документов, сопровождающих закупку, сообщает ИА «Высота», опубликованы в том числе и два разрешения Минпромторга России на покупку транспортных средств. Так, одно из них дано на закупку пары новых автомобилей «Москвич 3» (тип DA21, модификация DA21-AA01-5W). Рыночная стоимость этих автомобилей оценивается на сегодня в базовой комплектации в 2 355 000 рублей. 

Второе разрешение дано Минпромторгом депутатам Волгоградской областной думы на покупку двух иномарок. По старинке волгоградские парламентарии решили ездить на зарубежных Hyundai Solaris по цене 2 240 000 рублей за штуку. 

О решимости депутатов Волгоградской областной испытать себя в роли потребителей отечественного автопрома ИА «Высота 102» сообщало в июне. Тогда стало известно о том, что парламентарий Михаил Струк предложил коллегам расширить перечень авто, пригодных для госнужд облдумы. При этом, согласно перечисленным характеристикам, нетрудно было сделать вывод о том, что речь идет об автомобилях марки «Москвич». 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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