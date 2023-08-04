Депутаты Госдумы РФ пересядут с сентября на «Лады» и «Москвичи»

В Госдуме РФ поддержали решение президента РФ об использовании чиновниками отечественных автомобилей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал нижней палаты российского парламента.

– Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение, – сказал Вячеслав Володин. – Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич»,«Лада», «Аурус». В скором времени начнется выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его. В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже будут «Волги», - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Также он сообщил, что сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3».

– Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная, – заметил Вячеслав Володин.

Ранее с призывом к чиновникам пользоваться отечественными автомобилями обратился президент Владимир Путин.

Первый, пока еще робкий шаг в заданном главой государства направлении уже сделали депутаты Волгоградской облдумы. Регпарламент закупает четыре автомобиля, в том числе две машины марки Hyundai Solaris и два – «Москвича-3», ранее сообщало V102.RU.