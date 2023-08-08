Под Волгоградом иномарка вылетела с трассы и перевернулась

Происшествия 08.08.2023 15:34
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08.08.2023 15:34
Иномарка вылетела в кювет и перевернулась на трассе «Волгоград-Сызрань» в Камышинском районе, передает V102.RU. Как сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», на место происшествия выехали бригады скорой помощи и осмотрели пострадавших.
В результате в травмпункт ЦГБ Камышина, по данным медиков, были доставлены 41-летняя женщина и 4-летний ребенок. 36-летний мужчина, который также находился в перевернувшейся машине, от госпитализации отказался.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что ДТП произошло в 11.30 на 468 км трассы. По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta двигался в сторону Саратова и не справился с управлением. Он выехал на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля.
В машине находились двое взрослых и двое детей. Второй ребенок не пострадал. В больницу, по данным главка, была доставлена 15-летняя девочка-подросток. Информация уточняется.
Фото: ГБУЗ «КССМП» / ГУ МВД России по Волгоградской области
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