Под Волгоградом иномарка вылетела с трассы и перевернулась









Иномарка вылетела в кювет и перевернулась на трассе «Волгоград-Сызрань» в Камышинском районе, передает V102.RU. Как сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», на место происшествия выехали бригады скорой помощи и осмотрели пострадавших.

В результате в травмпункт ЦГБ Камышина, по данным медиков, были доставлены 41-летняя женщина и 4-летний ребенок. 36-летний мужчина, который также находился в перевернувшейся машине, от госпитализации отказался.













В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что ДТП произошло в 11.30 на 468 км трассы. По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta двигался в сторону Саратова и не справился с управлением. Он выехал на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля.













В машине находились двое взрослых и двое детей. Второй ребенок не пострадал. В больницу, по данным главка, была доставлена 15-летняя девочка-подросток. Информация уточняется.

Фото: ГБУЗ «КССМП» / ГУ МВД России по Волгоградской области



