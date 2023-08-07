Общество 07.08.2023 10:06
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07.08.2023 10:06
Аграрии Волгоградской области намолотили 5 миллионов тонн зерна нового урожая. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 7 августа, губернатор Андрей Бочаров в ходе поездки в Иловлинский район.
- Волгоградская область в полном объеме выполнила задачу, поставленную Президентом России по обеспечению продовольственной безопасности, и собрала 5 млн высококачественного зерна. Хочу поздравить хлеборобов и всех жителей с достойным результатом, - сказал глава региона в СП «Донское».
Ранее сообщалось, что правительством РФ с целью обеспечения продовольственной безопасности перед Волгоградской областью поставлена задача собрать в эту уборочную кампанию не менее 4,9 млн тонн зерновых.
Уборочная кампания в Волгоградской области еще продолжается.
По состоянию на 7 августа в регионе убрано 1,63 млн га площади из почти 2,2 млн га, занятые зерновой группой. Также активно введется уборка горчицы, овощных культур — уже собрано почти 70 тысяч тонн, в основном огурцов и капусты, а также томатов, кабачка и перца. Общая площадь уборочных работ в 2023 году составит 3,3 млн га.
В ходе рабочего визита глава в Иловлинский район губернатор также оценил ход реализации масштабного инвестиционного проекта в животноводческой сфере, посетив Бердиевский элеватор Агро». Этот проект включает сразу несколько направлений: функционирование фермы и мясозаготовочного цеха, производственных площадок для обеспечения кормовой базы, формирование племзавода.
Фото: Павел Мирошкин, ИА «Высота 102» / администрации Волгоградской области
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