Спорт

«Ни фарта, ни голов»: волгоградский «Ротор» проиграл в Омске лидеру Второй лиги «Иртышу» - 0:1

Спорт 06.08.2023 17:31
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06.08.2023 17:31


Разочарование и пессимизм – так можно охарактеризовать настроение волгоградских болельщиков после  проигрыша «Ротора», который сыграл сегодня, 6 августа, в Омске с «Иртышом» со счетом 0:1. Как сообщает V102.RU, матч прошел в крытом манеже стадиона "Красная звезда", за которым фанаты следили по телетрансляции.
Первый тайм ничем особым не запомнился. Волгоградские футболисты смогли создать лишь один опасный момент, когда Сергей Зуйков после навеса в штрафной ударил головой по воротам, но попал в штангу. На этом шансы сине-голубых в первой сорокапятиминутке на открытие счета закончились.
Во второй половине матча «Ротор» мог забить долгожданный гол, когда Дмитрий Прищепа пробил со штрафного, но мяч попал точно в руки вратарю хозяев. На это уже через несколько минут футболист «Иртыша» создал уже свой, опасный момент для волгоградцев, воспользовавшись тем, что оборона сине-голубых замешкалась. Но в этот раз «Ротору» повезло – мяч попал в штангу.
Правда, на этом фарт для сине-голубых закончился. И хозяевам удалось вскоре поразить ворота «Ротора». Цели достиг игрок "Иртыша", который отличился после подачи с левого фланга.
«Ротор», конечно,  попытался отыграться. Сине-голубые сделали ставку на навесы, но из десяти ударов лишь два в итоге попали в створ. Как это уже часто бывало, в последние моменты волгоградцам не хватало точности в реализации комбинаций. При этом игроки «Иртыша» грамотно оборонялись и не позволяли «Ротору» взять реванш.
Последняя возможность в матче для «Ротора» сравнять счет, казалось бы, появилась на последних минутах, но надежды тут же рухнули, когда Дмитрий Прищепа, получив передачу от Ризвана Ахмедханова, отправил мяч в штрафную, но удара не получилось и финальный штурм сорвался.
В этот момент камера зафиксировала главного тренера «Иртыша» Валерия Петракова, который, осознав опасность для ворот своей команды,  эмоционально перекрестился. Зато на скамейке «Ротора» царили противоположные настроения. Особенно эмоционально отреагировал на проваленную попытку сравнять счет своих подопечных  помощник Алексея Стукалова Дмитрий Безняк.
В итоге «Ротор» имеет в своем активе три ничьих и одно поражение, продолжив безрадостную для волгоградских болельщиков и самих игроков серию. А «Иртыш», наоборот, укрепил свое лидерство. В копилке у сегодняшних соперников «Ротора» - уже 10 очков.
Болельщики, расстроенные проигрышем "Ротора", даже не стали обсуждать в деталях сегодняшнюю игру. В соцсетях некоторые фанаты не стали себя сдерживать и в довольно резкой форме высказали свое мнение о команде и тренерском составе. Можно упрекнуть фанатов в излишних эмоциях, однако всем понятно, что поднять настроение болельщикам могут лишь победы сине-голубых.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор"

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