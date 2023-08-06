«Ждем кинологов»: в Волгограде эвакуируют ТРК «Европа Сити Молл»

В Центральном районе Волгограда сегодня, 6 августа, посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл» в очередной раз попросили на выход. Как сообщает V102.RU, эвакуация началась 10 минут назад.

— Поступили угрозы о возможном минировании. Сейчас идет эвакуация. Ждем прибытия кинологов, — рассказали информагентству в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Ранее в Волгограде эвакуировали пассажиров и персонал международного аэропорта. Все сообщения о возможном совершении теракта оказались ложными.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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