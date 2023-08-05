Происшествия

На юге Волгограда потушили смердящую свалку и камыш

Происшествия 05.08.2023 16:50
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05.08.2023 16:50


Сегодня, 5 августа, пожарное расчеты потушили очередную загоревшуюся свалку, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на этот раз загорелись отходы на улице Никитина в Кировском районе, а также произраставший рядом камыш.
Площадь возгорания составила 800 кв. м. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 12:38. Пожар удалось потушить в 15:00, т.е спустя 2,5 часа.
В региональном управлении МЧС заверяют, что угрозы жилым домам и иным строениям пожар не представлял. Погибших и пострадавших нет.
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