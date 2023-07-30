В поселке Ельшанка в Волгограде ночью подожгли мусорные завалы: видео

В Советском районе Волгограда накануне ночью загорелись кучи мусора в поселке Ельшанка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, огонь распространился по частному сектору.





— Ночью горела мусорная свалка на улице Ереванской. Спасибо пожарным, что так быстро приехали! Могли ведь пострадать жители, проживающие в частных домах. Когда будут вывозить мусор вовремя и не доводить образования свалки? За что мы платим? — задаются вопросом местные жители.

ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 22.58.

— Горел мусор на улице Ереванской. Горение ликвидировано расчетами 4-й пожарно-спасательной части в 23.11. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — добавили в спасательном ведомстве.

ГУ МЧС по региону напоминает жителям Волгограда о важности соблюдения требований пожарной безопасности, особенно на период действия особого противопожарного режима в Волгоградском регионе. В это период под категорический запрет подпадают разведение костров, сжигания мусора и сухой травы. За нарушения режима для граждан предусмотрены штрафы от двух до четырех тысяч рублей.

Напомним, что «ЭкоЦентр» станет новым временным регоператором вместо «Ситиматик-Волгоград» с 1 августа 2023 года. «Ситиматик» лишили статуса из-за многочисленных жалоб жителей на невывоз отходов. Также теперь уже бывший регоператор накопил огромные долги перед полигонами в регионе.

Видео: Ilya Zatonskii / vk.com

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