Происшествия

«Салют ко дню десантника»: волгоградцы сняли на видео горящую и стреляющую мусорную свалку

Происшествия 02.08.2023 13:42
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02.08.2023 13:42




Жители домов по улице Егорьевская в Дзержинском районе Волгограда сегодня, 2 августа, сняли на видео горящую свалку на месте мусорных контейнеров. Волгоградцы зафиксировали, как что-то взрывается в груде полыхающего мусора. 

– Прямо салют ко дню десантника, – иронизирует автор видео, передает V102.RU.

При этом люди выражают обеспокоенность в связи с тем, что огонь мог перекинуться на провода и тогда дома остались бы без света. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре на улице Егорьевская поступило в 12.00.

– Горел мусор на площади в 350 квадратных метров, – прокомментировали в ведомстве. – Ликвидировали возгорание в 12.15.

Напомним, это уже не первый случай возгорания мусорок в Волгограде и в области. Лишенный статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград» до начала работы нового регоператора - ООО «ЭкоЦентр» -  так и не разгреб мусорные завалы, которые копились месяцами во дворах домов и на улицах. 

Новая компания приступила к работам по вывозу отходов накануне и здесь уже предупредили жителей, что на расчистку территорий муниципалитетов от залежалого мусора понадобится время из-за "тяжелого" наследства предыдущего регоператора. 

Видео читателей V102.RU

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