Федеральные новости 03.08.2023 21:27
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03.08.2023 21:27
По 500 рублей ежемесячно будут выплачивать в России гражданам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда». Как сообщает V102.RU, соответствующий указ президента РФ опубликован сегодня, 3 августа, на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение будет выплачиваться с 1 января 2023 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.
В комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области уточнили, что почетным знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждаются граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда (ныне Волгоград).
Так, по состоянию на конец марта текущего года этим знаком награждены 3997 человек. Для обладателей этого статуса предусмотрены, в частности, ежемесячная денежная выплата в размере 443 рублей и ежемесячная выплата для компенсации 50% расходов за услуги ЖКХ.
Кроме того, с 28 апреля на граждан, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», распространяется статус ветерана Великой Отечественной войны. В апреле текущего года Госдума РФ приняла закон, приравнивающий жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны наравне с жителями блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Президент подписал этот закон 28 апреля.
Все это дает жителям осажденного Сталинграда право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты и возможность улучшить жилищные условия за счет федерального бюджета.
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