Борьба с коррупцией

Полковника ФСИН Курсекова за взятки лишили звания и отправили в колонию

Борьба с коррупцией 01.08.2023 10:04
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01.08.2023 10:04



Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему и.о. начальника ФКУ «Исправительный центр №1 УФСИН России по Волгоградской области» Виталию Курсекову, передает V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
- Также он лишен специального звания «полковник внутренней службы» и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах, сроком на 3 года, - сообщила Черединина.
Вместе с Курсековым приговор выслушал и его знакомый - заместитель директора коммерческой организации. Его признали виновным по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере) и осудили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
В судебном заседании установлено, что в мае-июне 2021 года к Курсекову, исполнявшему обязанности руководителя учреждения, обратился его знакомый по вопросу оказания содействия в том, чтобы фирма стала победителем конкурса на заключение государственного контракта на ремонт окон. Подсудимый согласился оказать содействие, оценив свои услуги в 400 тысяч рублей. Контракт был заключен.
В сентябре 2021 года после перечисления денег за выполненный контракт сотрудник УФСИН напомнил о своей роли, предоставив для перечисления взятки реквизиты банковской карты своей знакомой. Деньги ему перевели. 
Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Волгоградской области и ОРЧ УСБ УФСИН России по Волгоградской области. Вину Курсеков отрицал, а его знакомый признал в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Ранее информагентство сообщало, что вместе с Курсековым по делу проходил некий Дмитрий Винников.
Согласно информации из открытых источников, полный тезка Дмитрия Винникова был в свое время директором нескольких компаний, среди которых ООО «Алпрофсервис», ООО «МСК № 1» и ООО «Фабрика Комфорта». Фирмы занимались торговлей мебелью и производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве. 
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Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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