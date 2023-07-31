Спорт

Женская команда волгоградского «Ротора» показала мужской характер в Воронеже

Спорт 31.07.2023 20:32
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31.07.2023 20:32



Футболистки волгоградского «Ротора» дважды сыграли вничью в Воронеже с местными командами СШ «Факел» и «Сталь» в матчах второго и третьего туров чемпионата Центрального и Южного федеральных округов в рамках предварительного этапа первой лиги сезона 2023 года зоны «Центр», сообщает V102.RU. Таким образом, «Ротор» после трёх туров набрал два очка и на данный момент занимает третье место на групповом этапе, сохраняя  шансы на выход в следующую стадию.
 
28 июля подопечным Владислава Карповича, проигравшим в первом туре у себя дома «Академии футбола» из Тамбова 0:3,  противостояли соперницы из СШ «Факел», которые,  в свою очередь, в предыдущие выходные уступили в результативной перестрелке «Стали» - 3:4.
 
Автором дебютного гола в первой лиге в составе сине-голубых стала Алёна Коровина, своим точным ударом открывшая счёт в матче. Однако удержать преимущество волгоградкам до перерыва не удалось. Как и в прошлом матче, гости снова пропустили после розыгрыша углового.  
 
Во втором тайме оборона «Ротора» ещё дважды дала сбой. Сначала футболистка «Факела» воспользовалась ошибкой защиты соперниц и вышла один на один с вратарём и вывела свою команду вперёд. Третий гол волгоградская команда в очередной раз позволила забить со стандарта. На сей раз хозяйки реализовали штрафной удар.
 
Отступать коллективу Владислава Карповича было уже некуда, и девушки пошли вперёд всеми силами, пытаясь избежать второго поражения подряд. Отметим, что атакующий футбол дал свои плоды. Милана Мамбетова дальним ударом сократила отставание в счёте, а Алёна Коровина прицельным хлёстким выстрелом забила третий гол, на свой счёт записав дубль в игре. Проявив характер, футболистки «Ротора» в итоге смогли  сыграть вничью с СШ «Факел» 3:3 и заработать первый балл на групповом этапе.
 
Накануне, 30 июля, сине-голубые встречались с местной «Сталью». Хозяйки вышли вперёд уже в первом тайме. Сказалась одна из основным проблем волгоградских девушек, которая систематически проявляется в первых поединках на взрослом уровне, - действия в обороне при розыгрыше угловых . На сей раз ошибками волгоградок воспользовались оппонентки из «Стали» и сумели открыть счёт.
 
Но «Ротор» в очередной раз показал, что с ним никому из соперниц не будет легко в первой лиге. Во втором тайме гости сумели уйти от поражения благодаря точному удару со штрафного в исполнении Полины Бердниковой. Игра так и закончилась - 1:1.
 
Следующую встречу сине-голубые проведут на выезде против «Академии футбола» в Тамбове 19 августа.

Иван Тюгаев

Фото Академии спортивного клуба "Ротор"

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