







Футболистки волгоградского «Ротора» дважды сыграли вничью в Воронеже с местными командами СШ «Факел» и «Сталь» в матчах второго и третьего туров чемпионата Центрального и Южного федеральных округов в рамках предварительного этапа первой лиги сезона 2023 года зоны «Центр», сообщает V102.RU. Таким образом, «Ротор» после трёх туров набрал два очка и на данный момент занимает третье место на групповом этапе, сохраняя шансы на выход в следующую стадию.

Иван Тюгаев





Фото Академии спортивного клуба "Ротор"



28 июля подопечным Владислава Карповича, проигравшим в первом туре у себя дома «Академии футбола» из Тамбова 0:3, противостояли соперницы из СШ «Факел», которые, в свою очередь, в предыдущие выходные уступили в результативной перестрелке «Стали» - 3:4.Автором дебютного гола в первой лиге в составе сине-голубых стала Алёна Коровина, своим точным ударом открывшая счёт в матче. Однако удержать преимущество волгоградкам до перерыва не удалось. Как и в прошлом матче, гости снова пропустили после розыгрыша углового.Во втором тайме оборона «Ротора» ещё дважды дала сбой. Сначала футболистка «Факела» воспользовалась ошибкой защиты соперниц и вышла один на один с вратарём и вывела свою команду вперёд. Третий гол волгоградская команда в очередной раз позволила забить со стандарта. На сей раз хозяйки реализовали штрафной удар.Отступать коллективу Владислава Карповича было уже некуда, и девушки пошли вперёд всеми силами, пытаясь избежать второго поражения подряд. Отметим, что атакующий футбол дал свои плоды. Милана Мамбетова дальним ударом сократила отставание в счёте, а Алёна Коровина прицельным хлёстким выстрелом забила третий гол, на свой счёт записав дубль в игре. Проявив характер, футболистки «Ротора» в итоге смогли сыграть вничью с СШ «Факел» 3:3 и заработать первый балл на групповом этапе.Накануне, 30 июля, сине-голубые встречались с местной «Сталью». Хозяйки вышли вперёд уже в первом тайме. Сказалась одна из основным проблем волгоградских девушек, которая систематически проявляется в первых поединках на взрослом уровне, - действия в обороне при розыгрыше угловых . На сей раз ошибками волгоградок воспользовались оппонентки из «Стали» и сумели открыть счёт.Но «Ротор» в очередной раз показал, что с ним никому из соперниц не будет легко в первой лиге. Во втором тайме гости сумели уйти от поражения благодаря точному удару со штрафного в исполнении Полины Бердниковой. Игра так и закончилась - 1:1.Следующую встречу сине-голубые проведут на выезде против «Академии футбола» в Тамбове 19 августа.