Под Волгоградом гастролеры обманывают пенсионеров под видом метрологов

Таких денег дома у пенсионерки не оказалось и она позвонила детям с просьбой их привезти. После этого «метрологи» быстро ретировались.
Когда родственник приехали, молодые люди уже сидели в машине с иногородними номерами, припаркованную во дворе дома на ул. Карбышева,83.
- Мы позвонили в полицию, но нам сказали, что шансов привлечь этих гастролеров к ответственности почти нет, - рассказали родственники волжанки. – Поэтому мы хотим предупредить других, чтобы они рассказали об этом своим пожилым близким. Во-первых, не надо никого пускать в квартиру! А, во-вторых, никакой «российской базы» с номерами счетчиков не существует! Будьте бдительны!
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