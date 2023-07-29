Под Волгоградом гастролеры обманывают пенсионеров под видом метрологов





Родственники пенсионерки, проживающей в Волжском, сообщили о новом виде мошенничества. Как рассказали V102.RU близкие пожилой женщины, на днях в квартиру волжанки позвонили молодые люди, которые заявили о необходимости внести номера счетчиков пенсионерки в некую «российскую базу метрологии». Родственники пенсионерки, проживающей в Волжском, сообщили о новом виде мошенничества. Как рассказали V102.RU близкие пожилой женщины, на днях в квартиру волжанки позвонили молодые люди, которые заявили о необходимости внести номера счетчиков пенсионерки в некую «российскую базу метрологии».

- Они напирали, что это необходимо сделать, а, мол, за отказ ее оштрафуют, - рассказали родственники волжанки. – За свою "работу" с нее потребовали 4 тысячи рублей.Таких денег дома у пенсионерки не оказалось и она позвонила детям с просьбой их привезти. После этого «метрологи» быстро ретировались.Когда родственник приехали, молодые люди уже сидели в машине с иногородними номерами, припаркованную во дворе дома на ул. Карбышева,83.- Мы позвонили в полицию, но нам сказали, что шансов привлечь этих гастролеров к ответственности почти нет, - рассказали родственники волжанки. – Поэтому мы хотим предупредить других, чтобы они рассказали об этом своим пожилым близким. Во-первых, не надо никого пускать в квартиру! А, во-вторых, никакой «российской базы» с номерами счетчиков не существует! Будьте бдительны!