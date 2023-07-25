Происшествия

Волгоградка насадила на рыболовный крючок собственное веко

Происшествия 25.07.2023 19:22
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25.07.2023 19:22

Жительнице Волгограда в городской больнице №1 провели срочную операцию по извлечению рыболовного крючка из верхнего века. Как сообщает ИА «Высота 102», в лечебное учреждение женщина была доставлена прямо с берега водоема. 

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, операцию проводили под местной анестезией. 

– Во время неудачного заброса удочки рыболовный крючок зацепился за верхнее веко 47-летней пациентки, самостоятельно извлекать его было опасно, – рассказали в облздраве. – Операцию провели под местной анестезией в офтальмологии государственной клинической больницы №1 Кировского района. 

Забирать с собой крючок рыбачка не стала. Извлеченный из века женщины предмет врачи оставили в своем музее. 

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