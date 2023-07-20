Здравоохранение

Хирурги в Волгограде поставили на ноги и вернули речь молодой пациентке

Здравоохранение 20.07.2023 19:53
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20.07.2023 19:53


В Волгограде 28-летнюю женщину спасли сосудистые хирурги больницы №25. В результате инсульта жительница Волгоградской области не только потеряла двигательные функции, но и утратила возможность говорить. С использованием высокотехнологичных методов лечения специалисты вернули пациентку к привычной жизни. 

– Жительница Волгоградской области поступила в стационар с симптомами ишемического инсульта: выраженной слабостью, полным отсутствием речи и движения в правых конечностях. Оперативно проведенная компьютерная томография с программой просмотра сосудов показала наличие тромба в головном мозге и аневризмы сонной артерии, что диктует необходимость срочного хирургического вмешательства, – рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Для извлечения тромба хирурги применили метод тромбоэкстракции, который позволяет хирургическим путем извлечь сгусток крови из крупного сосуда. 

В течение суток после проведения операции у девушки исчезли симптомы острого нарушения мозгового кровообращения. Но затем потребовалась еще одна операция.

– В ходе дальнейшего обследования в соседнем сосуде был обнаружен сгусток крови еще большего размера. Было решено сделать комбинированную операцию: удалить тромб методом тромбоэкстракции и провести стентирование расширенного участка артерии, – сообщили в облздраве. – После второй операции кровоток в головном мозге был восстановлен.

После прохождения курса лечения пациентку направили на второй этап  реабилитации в областную клиническую больницу №3. К этому моменту женщина уже могла самостоятельно передвигаться и говорить. 

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