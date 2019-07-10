



Александра Геберта сегодня признали виновным в подстрекательстве к убийству известного волгоградского предпринимателя Сергея Брудного. Как передает корр. ИА “Высота 102” из зала Волгоградского областного суда, судья Александр Марочкин приговорил Геберта к 17 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Отметим, гособвинение просило для Александра Геберта 19 лет лишения свободы с последующим ограничение свободы сроком на два года. Супруга Брудного требовала взыскать с него 10 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного гибелью мужа. Однако суд постановил выплатить ей 500 тысяч рублей. Геберт выслушал приговор с улыбкой, а во время его оглашения постоянно ухмылялся и что-то бормотал.

Следствием и судом установлено, что Александр Геберт участвовал в подготовке к ликвидации Брудного. Он долгое время скрывался за рубежом. В 2017 году его задержали в Венгрии и передали в руки российского правосудия. Покушение на Сергея Брудного было совершено 21 мая 2014 года в центре Волгограда у кафе "Маруся". Киллер Хасу Баталов, по ряду сведений бывший боевик из отряда террориста Доку Умарова, выстрелил в Брудного и нанес ему смертельное ранение в шею. Позднее Брудный скончался в больнице. Задела пуля и другого волгоградского бизнесмена - Евгения Ремезова, который прогуливался с Брудным. В настоящее время Ремезов является одним из фигурантов дела о поджоге дома волгоградского губернатора.

Что же касается событий 2014 года, то тогда основных заказчиков и исполнителей задержали. В 2015 году их приговори к длительным срокам и в настоящее время они отбывают наказание. Теперь выслушал приговор и Геберт, которому пять лет назад удалось скрыться.

На следствии и суде Геберт не только не признавал своей вины, но и отрицал само знакомство с Брудным. По его словам, у него не было никаких причин идти на преступление.

Сегодня перед началом заседания Геберт заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор.

Отметим, что судебный процесс по делу Геберта длился год. За это время состоялось около полусотни судебных заседаний.



