Спорт

«Ротор» сыграет матч с клубом бывшего тренера волгоградцев

Спорт 18.07.2023 09:19
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18.07.2023 09:19


Волгоградский «Ротор»  сыграет с  представителем первенства Дивизиона «Б» Второй лиги «Астраханью»  во 2-м раунде Пути регионов  Кубка России 23-24. Сине-голубые проведут эту игру в гостях 22-24 августа, сообщает V102.RU.
В случае прохода в следующий этап подопечные Алексея Стукалова встретятся с триумфатором в паре «Легион»  (Махачкала) - «Победа»  (Хасавюрт). Оба коллектива также выступают в Дивизионе Б.
Отметим, что «Астраханью»  руководит бывший наставник «Ротора»  Артём Куликов, возглавлявший волгоградцев в сезоне 21-22. Тогда сине-голубые под его руководством провели 14 матчей, в которых одержали четыре виктории и потерпели 10 поражений.  По итогам первенства ФНЛ команда заняла 18-ое место и вылетела во вторую лигу. Летом 2022-года на посту главного тренера Куликова сменил Алексей Стукалов.

Фото СК "Ротор"

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