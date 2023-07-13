Спорт

Волгоград принимает международное ралли «Шёлковый путь»

Спорт 13.07.2023 20:30
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13.07.2023 20:30


Cтартовал седьмой этап гонки «Шёлковый путь», в рамках которого экипажи участников заезда отправились из Саратова в Волгоград, куда прибудут сегодня, 13 июля, сообщает V102.RU.
Протяженность дистанции составляет 595,40 км. Гоночная техника расположится рядом со стадионом «Волгоград Арена». Машины участников ралли проедут по улицам нашего города. Уже завтра, 14 июля, состоится предпоследний этап «Шелкового пути» по трассе Волгоград-Липецк. Протяженность — 772,8 км. Всего в гонке девять этапов, последний — Липецк — Москва.
Справка: Ралли-рейд «Шёлковый путь» — автомобильная гонка, проходящая по бездорожью и дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа, состоящего, как правило, из пилота и штурмана (в экипажах грузовиков — также и механика, а мотоциклов — только пилота) — максимально быстро преодолеть скоростные участки (называемые также специальными или спортивными) по определённому дорожной книгой (легендой, роудбуком) маршруту, при этом отмечаясь на обязательных контрольных точках. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.
Иван Тюгаев
Фото: Стадион «Волгоград Арена», ВК

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