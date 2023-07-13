Волгоград принимает международное ралли «Шёлковый путь»

Спорт 13.07.2023 20:30
0
13.07.2023 20:30
Cтартовал седьмой этап гонки «Шёлковый путь», в рамках которого экипажи участников заезда отправились из Саратова в Волгоград, куда прибудут сегодня, 13 июля, сообщает V102.RU.
Протяженность дистанции составляет 595,40 км. Гоночная техника расположится рядом со стадионом «Волгоград Арена». Машины участников ралли проедут по улицам нашего города. Уже завтра, 14 июля, состоится предпоследний этап «Шелкового пути» по трассе Волгоград-Липецк. Протяженность — 772,8 км. Всего в гонке девять этапов, последний — Липецк — Москва.
Справка: Ралли-рейд «Шёлковый путь» — автомобильная гонка, проходящая по бездорожью и дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа, состоящего, как правило, из пилота и штурмана (в экипажах грузовиков — также и механика, а мотоциклов — только пилота) — максимально быстро преодолеть скоростные участки (называемые также специальными или спортивными) по определённому дорожной книгой (легендой, роудбуком) маршруту, при этом отмечаясь на обязательных контрольных точках. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.
Иван Тюгаев
Фото: Стадион «Волгоград Арена», ВК
Волгоградский «Ротор» завершил сбор в Минске двумя победами12.07.2023 12:36
Спорт 12.07.2023 12:36
Гандболистки «Динамо-Синары» вышли из отпуска11.07.2023 15:35
Спорт 11.07.2023 15:35
Волгоградский «Ротор» на сборах в Минске разгромил «Аланию» и «Трактор»07.07.2023 21:35
Спорт 07.07.2023 21:35
Волгоградский «Ротор» обыграл «Макслайн» в Белоруссии04.07.2023 22:10
Спорт 04.07.2023 22:10
Волгоградская бегунья Юлия Попова обогнала в Екатеринбурге соперниц из Башкирии и Челябинска03.07.2023 10:39
Спорт 03.07.2023 10:39
Волгоградский «Ротор» завершил сборы в Крымске победой и поражением30.06.2023 09:57
Спорт 30.06.2023 09:57
Уехавший из Волгограда дзюдоист Арман Адамян завоевал бронзу «Большого шлема» в Монголии26.06.2023 20:04
Спорт 26.06.2023 20:04
«Ротор» проведет первый домашний матч в Волгограде 30 июля22.06.2023 21:33
Спорт 22.06.2023 21:33
Волгоградский «Ротор» отправился на сборы в Крымск17.06.2023 14:19
Спорт 17.06.2023 14:19
В волгоградский «Ротор» приняли двух новых специалистов15.06.2023 19:59
Спорт 15.06.2023 19:59
Старший тренер волгоградского «Ротора» покинул клуб13.06.2023 20:23
Спорт 13.06.2023 20:23
Волгоградская гандболистка Варвара Семина стала открытием чемпионата09.06.2023 07:35
Спорт 09.06.2023 07:35
Алексей Стукалов обрисовал ближайшее будущее волгоградского «Ротора»08.06.2023 21:24
Спорт 08.06.2023 21:24
В Волгограде уволен и трудоустроен руководитель Академии СК «Ротор» Александр Лаптев08.06.2023 13:43
Спорт 08.06.2023 13:43
Волгоградский «Ротор» вошел в пятерку самых посещаемых клубов по итогам сезона06.06.2023 12:12
Спорт 06.06.2023 12:12