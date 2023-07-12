Волгоградский «Ротор» завершил сбор в Минске двумя победами





Футболисты волгоградского «Ротора» накануне провели два заключительных матча на сборах в Минске перед стартом сезона во второй лиге, сообщает V102.RU.

Днём 11 июля сине-голубые разгромили футбольный клуб «Осиповичи», выступающий в первой лиги Белоруссии, - 6:1. Затем с минимальным счётом 3:2 подопечные Алексея Стукалова обыграли местную молодёжную сборную, составленную из игроков не старше 21 года.

Отметим, что за последние несколько дней состав «Ротора» пополнили три новых футболиста. Это защитник Алексей Никитин, имеющий многолетний опыт выступления в элитном российском дивизионе за такие команды как «Амкар», «Уфа», «Химки». Он является воспитанником ЦСКА. В армейском клубе Никитин успел потренироваться под руководством известного волгоградского специалиста Леонида Слуцкого. Последней командой Алексея была боснийская «Тузла Сити», за которую он играл с начала этого года. C европейским клубом у центрального защитника истёк контракт. Никитин перешёл в «Ротор» в качестве свободного агента.

Кроме того, новобранцем сине-голубых стал Рамазан Гаджимурадов. На предстоящий сезон полузащитник, проведший в российской премьер-лиге 45 встреч, арендован у екатеринбурского «Урала». Также волгоградцы оформили трансфер левого вингера Даниила Камлашева из «Строгино». 20-летний футболист подписал двухлетний контракт со своим новым клубом.

«Ротор» в стартовом отрезке матча против «Осиповичей» владел большим игровым преимуществом, однако вышли вперёд в поединке белорусские футболисты на 24-ой минуте. Но уже вскоре Камлашев сравнял счёт. А голы двух Ризванов - Умарова и Ахмедханова помогли гостям уйти на перерыв с комфортным преимуществом - 3:1.

В начале второго тайма волгоградцы продолжили играть первым номером, регулярно создавая опасные моменты у ворот оппонентов. Дубль оформил Камлашев, ещё по разу отличились Илья Воробьёв и Кирилл Родионов. В итоге игра завершилась со счётом 6:1 в пользу сине-голубых.













Второй поединок состоялся накануне вечером. Уже по традиции Алексей Стукалов на очередную встречу в один игровой день выставил полностью обновлённый стартовые состав по сравнению с игрой против «Осиповичей».

Уже на первых минутах Гаджимурадов мог открыть счёт, но мяч после его удара попал во внешнюю сетку ворот. А вот на 20-ой минуте удача оказалась на стороне «Ротора». Илья Сафронов отдал разрезающую передачу на вбегающего в штрафную Глеба Шильникова, который хладнокровно реализовал голевой момент и отправил игровой снаряд в дальний угол без шансов для голкипера.

До конца первого тайма моменты отличиться были и у белорусских футболистов, но свою команду на последнем рубеже неоднократно выручал Сергей Самок. На перерыв соперники ушли с минимальным преимуществом сине-голубых- 1:0.

В начале второй половины игры Шильников снова поучаствовал в забитом мяче. На этот раз в роли ассистента. С левого фланга он отдал передачу на Рашида Магомедова. Форвард в падении сумел нанести точный удар и удвоил преимущество гостей. Буквально через несколько минут Илья Сафронов довёл счёт до крупного. Гаджимурадов навесил с правого фланга в штрафную, где игрок белорусской сборной выбил мяч головой прямо на Сафронова. Полузащитник «Ротора» после своего выстрела по воротам не оставил шансов голкиперу.

Когда многим могло показаться, что интрига в матче о победители исчезла, активизировались хозяева. Первый гол они забили в результате позиционных ошибок обороны соперника. Максим Омельянчук реализовал выход один на один с Сергеем Самком, а ещё через пару минут Кирилл Цепенков прицельным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание до минимального.

Вскоре тренерский штаб волгоградского клуба сделал тройную замену. Вместо Пелиха, Магомедова и Гаджимурадова на поле появились Умаров, Арсентьев и Родионов. Эти перестановки помогли освежить игру и удержать трудную победу сине-голубым со счётом 3:2.

Наставник «Ротора» Алексей Стукалов после поединка с белорусской сборной в интервью клубной пресс-службе рассказал о последнем игровом дне на сборах в Минске.

- Сыграли сегодня два матча разными составами. Основная цель - дать возможность ребятам получить полную нагрузку и сыграть по 90 минут. Первая встреча прошла с нашим большим преимуществом. Закончилась со счётом 6:1. Во втором матче нам противостоял более серьёзный соперник - молодёжная сборная Белоруссии до 21 года.

Скажу, что до пропущенных мячей структура, наша просьба играть в прессинг, создавать моменты в переходных фазах - здесь у нас многое что получалось. После того как счёт стал 3:0 у нас было два момента, которые надо было реализовывать. Ошибки, которые мы допустили, привели к двум пропущенным голам. Это, конечно, немножко расстраивает.

Но если соперник поменял 7 или 8 человек в перерыве и продолжал играть на свежести, то у нас была цель, чтобы практически все футболисты сыграли по 90 минут. В целом, самое важное, что сыграли без травм. Второе - на сборе одержано четыре победы. Это придаст уверенности ребятам. Кто-то подъезжает в процессе тренировок. Есть определённые нюансы. Сегодняшним игровым днём я доволен, - отметил Стукалов.

Теперь «Ротору» предстоит старт во второй лиге. Уже 16 июля волгоградцы сыграют в первом туре против «Мурома» на выезде.

Иван Тюгаев

Фото: ФК «Осиповичи» и СК «Ротор» / ВК



