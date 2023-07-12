После смертельного ДТП с двумя погибшими в Волгоградской области возбудили дело

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием фуры Scania и легковушки Mercedes-Benz в Иловлинском районе Волгоградской области, в котором погибли два человека, включая ребенка, и трое получили различные травмы. Как ранее сообщало V102.RU, по предварительным данным, легковушка зацепила обочину и вылетела на встречку.

— По предварительной информации, в 17.37 29-летняя женщина-водитель за рулем автомашины Mercedes-Benz двигалась по трассе Р-22 «Каспий» со стороны Волгограда в направлении Москвы, где на 880 километре при совершении обгона не справилась с управлением, столкнулась с двигавшейся во встречном направлении грузовой машиной Scania, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии 37-летний и шестилетний пассажиры Mercedes-Benz скончались на месте. Водителя легковой иномарки, а также шестилетнюю и восьмилетнего пассажира Mercedes-доставили в медучреждение.

— По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, — добавили в полицейском ведомстве.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что 29-летнюю женщину доставили в больницу № 25.

— Женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы № 25, дети в возрасте восьми и девяти лет госпитализированы в реанимационное отделение больницы № 7, — уточнили в облздраве. — Состояние пациентов остается тяжелым.

Напомним, что региональная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту смертельной аварии. Устанавливается личность восьмилетнего мальчика, который находился в одной машине с семьей жительницы Республики Дагестан.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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