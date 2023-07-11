Общество

Стала известна причина ДТП с двумя погибшими в Волгоградской области

Общество 11.07.2023 21:32
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11.07.2023 21:32


Стала известна причина смертельного ДТП с участием грузовика Scania и легковушки Mercedes-Benz в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, легковой автомобиль двигался из Волгограда в Москву. 


— По предварительным данным, 29-летняя жительница Республики Дагестан двигалась на автомобиле Mercedes-Benz по трассе Р-22 «Каспий», где на 880 километре автодороги автомобиль, зацепив обочину, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — От полученных травм на месте ДТП скончались 36-летний супруг водителя, находившийся на переднем пассажирском сиденье, а также семилетний сын. Водитель, ее шестилетняя дочь и восьмилетний ребенок госпитализированы. В настоящее время им оказывается медпомощь.

Уточняется, что областная прокуратура взяла га контроль ход процессуальной проверки по факту смертельного ДТП. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Иловлинского района Виктория Кузубова. 


Известно, что женщина-водитель и восьмилетний мальчик в тяжелом состоянии. Выясняется, кем приходится семье пострадавший ребенок. 

Напомним, что пострадавших в ДТП планируют эвакуировать в Волгоград. Раненых пришлось деблокировать силами специалистов ГУ МЧС России по Волгоградской области. Легковая иномарка превратилась в груду искореженного металла. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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