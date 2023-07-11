Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области с участием фуры и иномарки Mercedes-Benz. Как стало известно V102.RU, на искореженной иномарке были номера с цифровым кодом Республики Дагестан.





— По предварительным данным, 11 июля около 18.00 на 880 километре трассы Р-22 «Каспий» произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz с фурой, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии двое пассажиров легкового автомобиля, среди которых ребенок, от полученных травм скончались на месте.





По уточненным сведениям областного главка МВД, женщину-водителя Mercedes-Benz и двоих детей, находившихся в салоне иномарки, доставили в больницу.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, медики, — добавили в полицейском ведомстве.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: «Новоаннинский сегодня» / t.me

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