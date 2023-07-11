Пострадавших после смертельного ДТП планируют эвакуировать в Волгоград

В больницу доставлены пострадавшие после смертельного ДТП с фурой и иномаркой Mercedes-Benz на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области. Как ранее сообщало V102.RU, в аварии погибли пассажиры легковушки — взрослый и ребенок.

— 29-летняя женщина и дети в возрасте восемь и девять лет доставлены в Иловлинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Решается вопрос об эвакуации пострадавших в Волгоград, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, что по предварительным сведениям областного главка МВД, около 18.00 на 880 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись Mercedes-Benz и грузовик. Как стало известно журналистам «Высоты 102», V102.RU, на иномарке были номера с цифровым кодом Республики Дагестан.





UPD:

В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, авария произошла с участием грузовика Scania. Сотрудники 38-й ПСЧ 10-го ПСО произвели деблокирование пострадавших. Дорога в проезжем состоянии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, ГУ МЧС России по Волгоградской области

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