В Волгоградском областном суде сегодня, 11 июля, присяжные огласили вердикт по уголовному делу о жестоком убийстве малолетней девочки в Дубовском районе. Как ранее сообщало V102.RU, проходящего по делу Владимира Сильчева 27 октября 2021 года суд присяжных оправдал за убийство косой пожилого мужчины.





— 26-летний житель Дубовского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.ч. 1,2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, в том числе лица в связи с выполнением им общественного долга), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Государственное обвинение по уголовному делу поддерживается прокурором отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Натальей Антимировой.





Согласно материалам дела, с 16 на 17 июня 2022 года подсудимый, будучи «навеселе» поссорился со своей сожительницей. Желая отомстить женщине и взбесившись от плача их годовалой дочери, он бросил ребенка на диван и с усилием сдавил девочке шею. Затем садист несколько раз ударил малышку головой о стену и избил ремнем.

Согласно заключению экспертизы, фигурант дела нанес девочке не менее 18 ударов в область головы, как минимум 10 ударов в область живота спереди, а также 10 ударов в области ягодиц. Помимо этого, мужчина угрожал убийством своей сожительнице, пытавшейся спасти дочь.





Также фигуранту уголовного дела инкриминировалось умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своей возлюбленной. 17 мая 2020 при очередной ссоре он вывернул женщине руку за спину и прокрутил вверх. Врачи диагностировали закрытый оскольчатый перелом правой плечевой кости. В марте прошлого года подсудимый угрожал своей спутнице убийством. Мужчина грозился поджечь женщину при помощи дезодоранта и зажигалки.

— Фигурант дела свою вину не признал и в суде пояснил, что руку своей сожительнице не ломал, убийством ей не угрожал, а смертельные телесные повреждения дочери якобы причинила мать ребенка, — уточнила Черединина. — Государственный обвинитель представила суду исчерпывающие доказательства причастности подсудимого к инкриминируемым деяниям. Вердиктом коллегии присяжных заседателей Волгоградского областного суда фигурант уголовного дела признан виновным по всем инкриминируемым составам преступлений и не заслуживающим снисхождения.





Журналисты «Высоты 102» пообщались с начальник пожарно-спасательной части села Горный Балыклей Владимиром Ежиковым. Мужчина, оказавшийся одним из первых в доме, где произошло чудовищное преступление, рассказал жуткие подробности той страшной трагедии, отметив, что «на софе лежала девочка, голова вся в крови, на теле — множественные синяки и раны».

Как пояснила корреспондентам информагентства руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, присяжные единодушно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

— Разбирательство настоящего уголовного дела закончится принятием председательствующим решения в порядке ст. 350 УПК РФ после исследования обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного, назначением подсудимому наказания и другим вопросам, разрешаемым судом при постановлении приговора, — отметила Вальковская.

Следующее заседание по громкому уголовному делу состоится 1 августа.

Фото и видео: Владимир Сильчев/ok.ru, СУ СК России по Волгоградской области, прокуратура Волгоградской области

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