Волгоградцы передали копию Знамени Победы Дагестану





В Волгограде сегодня, 17 апреля, состоялась торжественная передача копии Знамени Победы делегации из Дагестана. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие прошло в музее-панораме «Сталинградская битва». Знамя продолжит путь по России в рамках автопробега «Знамя Победы».

– В этом году маршрут автопробега пройдет по городам Южного федерального округа, а далее охватит новые регионы, следуя главной цели – донести символ Победы и память о подвиге до каждого города, до каждого сердца, – рассказали в облкомтерполитики. – Это не просто флаг. Это – история, которую не спрячешь в архив. Акция, инициированная главой Дагестана Сергеем Меликовым еще в 2022 году, напоминает, что сила – в общей памяти, а мир и свобода – это цена жизни дедов и прадедов. Автопробег, стартовавший в прошлом году по Северному Кавказу, ширится, объединяя всё больше городов в едином порыве.





Цель мероприятия, состоявшегося в Волгограда – еще раз напомнить молодежи о важности мира и цене, которую за него заплатили в годы Великой Отечественной войны миллионы советских людей.





Напомним, накануне Волгоград направил в страдающий от наводнений Дагестан по поручению Андрея Бочарова гуманитарный конвой с 300 тоннами груза – предметами первой необходимости. Правительство Республики сердечно поблагодарило волгоградцев за теплую поддержку.

