На западе Волгограда заложили яблоневый сад из 100 фруктовых деревьев





В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 17 апреля, жители заложили яблоневый сад. Как сообщает ИА «Высота 102», высадка плодовых деревьев прошла в рамках эколого-патриотической акции, посвященной Году единства народов России. Приурочили ее и к десятилетию Экологического совета при Волгоградской областной думе – в мероприятии приняла участие глава совета Ирина Соловьева.

Обращаясь к волгоградцам с приветственным словом, Ирина Соловьева отметила участие в акции молодых людей разных национальностей, их искреннее желание внести свой вклад в экологическое развитие родного города и региона:

– Как сказал президент России Владимир Путин, у нас уникальная страна, и поэтому мы должны делать все для того, чтобы укреплять нашу общность, наше единство, гражданскую и национальную, а значит, и государственную, общероссийскую идентичность. Волгоградская область – многонациональный край, здесь в мире, согласии, взаимном уважении, одной семьей живут люди самых разных народностей. И в Год единства народов России эта инициированная Экосоветом акция становится символом нашего сплочения. Президент прав: мы любим свою страну – нашу великую Россию, самую богатую страну в мире. И богата она не только природным капиталом, но и вами, дорогие друзья, вашими сердцами, вашими душами, вашей искренней любовью к Родине.





Закладывая фруктовый сад, волгоградцы сегодня не просто создавали зеленую зону, подчеркнула Ирина Соловьева.

– Вы увидите плоды своего труда, своей заботы. И пусть сменяются поколения – они всегда будут помнить о событии, которое произошло сегодня. Эта традиция, которая рождается сейчас, объединит нас всех, – отметила председатель Экологического совета.





Отметим, что мероприятие проходило на территории школы-интерната №2. В нем принимали участие воспитанники учреждения, представители Молодежного парламента Волгоградской области, профильных органов исполнительной власти, регионального отделения Российского детского фонда, молодежных, общественных объединений, а также активисты реготделения партии «Единая Россия».

Всего общими усилиями волгоградцев на территории школы-интерната было высажено 100 яблонь – настоящий сад. Заботу о молодых деревьях на себя взяли и сотрудники школы интерната, и специалисты компании «Сады Придонья».





Ирина Соловьева напомнила, что в последние годы Волгоградской области удалось добиться значительных успехов в работе по лесовосстановлению, что чрезвычайно важно для нашего степного края:

– Как известно, Волгоградская область относится к малолесистым местностям – территория лесных насаждений составляет порядка четырех процентов, треть из них рукотворные. Неслучайно мероприятия по лесоразведению губернатор Андрей Бочаров выделил в отдельное стратегическое направление деятельности. Результаты впечатляют: только за 2025 год площадь восстановленных лесов в 4,8 раза превысила утраченные, развитие сети питомников и их оснащение позволило полностью закрыть потребность в собственном посадочном материале. Не первый год регион участвует в пилотном проекте по компенсационному лесовосстановлению, благодаря чему ежегодно высаживаются сотни гектаров леса.

– Радует тот факт, что в благородном деле сохранения и разведения лесов активно участвуют и представители различных экологических общественных организаций – в основном, молодые люди. Одним из флагманов этой деятельности является Экологический совет при Волгоградской областной думе. Воссозданный десять лет назад по инициативе губернатора, Экосовет стал авторитетной площадкой для объединения исполнительной и законодательной власти, представителей науки и бизнеса в деле по обеспечению экологического благополучия, защите экологических прав граждан, сохранению уникального природного потенциала нашего региона. За десять лет работы мы провели десятки встреч, выездных заседаний, стали участниками или инициаторами множества природоохранных мероприятий, которые невозможно разделить на крупные или незначительные. Каждое из них пронизано любовью к Отчизне, малой родине, ее бесчисленным природным богатствам, продиктовано заботой о нынешнем и будущих поколениях жителей Волгоградской области и великой России, – подчеркнула Ирина Соловьева.





Аналогичные акции пройдут на территориях других образовательных учреждений Волгограда и области.

Фото: Волгоградская областная дума