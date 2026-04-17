Под Волгоградом объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков





В Волгоградской области непогода никак не хочет умерить свой пыл. В ближайшие сутки в регионе ожидаются заморозки. МЧС России начало рассылку экстренного предупреждения.

- Во второй половине ночи и утром 18.04.2026 г. в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1.0…-2.0ºC, - говорится в оповещении.

Отметим, как ранее сообщала редакция, до 18:00 17 апреля в Волгоградской области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с и ливней. Кроме того, до 3:00 19 апреля продлено предупреждение о грозовом фронте.